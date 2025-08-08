България изрази дълбока загриженост за Газа

Б ългария изразява дълбока загриженост от разширяването на военната операция в ивицата Газа и призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички израелски заложници, държани от "Хамас" в нечовешки условия. Това се посочва в публикация на страницата на Министерството на външните работи (МВнР) в X.

В същото време хуманитарната помощ за Газа трябва да има незабавен и неограничен достъп до жителите на ивицата, които са в критично състояние, подчертават от МВнР.

Необходимо е незабавно прекратяване на огъня, но при условия, които ще разоръжат "Хамас" и ще премахнат неговите военни и политически дейности, без да се променя демографският и териториален статут на ивицата Газа, пишат от МВнР.

Заедно със своите партньори от ЕС, България ще продължи да работи за трайно разрешаване на конфликта въз основа на принципа за две държави, се казва още в позицията на МВнР.