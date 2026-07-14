ЦИК остава с един говорител: Иван Кърчев се оттегли по собствено желание

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) освободи Иван Кърчев от длъжността говорител на Комисията по негово лично желание. Това става ясно от решение, публикувано на официалната интернет страница на ЦИК.

В решението се посочва, че Кърчев е поискал да бъде освободен от функциите си като говорител, но продължава да изпълнява задълженията си като член на Централната избирателна комисия.

Новото ръководство на ЦИК встъпва в длъжност

След промяната единствен говорител на ЦИК остава Стоянка Балова-Цветкова, която също е член на Комисията.

Иван Кърчев и Стоянка Балова-Цветкова бяха избрани за говорители на първото заседание на новия състав на ЦИК, проведено на 24 юни 2026 г., ден след като комисията официално встъпи в длъжност.

Президентът подписа указ за назначаване на нова ЦИК

Новият състав на Централната избирателна комисия започна работа на 23 юни 2026 г., след като беше назначен с указ на президента. Комисията е постоянно действащ независим държавен орган, който организира и контролира провеждането на изборите и националните референдуми в България.

Към момента от ЦИК не посочват конкретни мотиви за решението на Иван Кърчев да се оттегли като говорител, като в публикуваното решение е отбелязано единствено, че то е взето по негова заявена лична воля.