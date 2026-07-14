Демерджиев заминава за САЩ, ще участва в международен форум за борбата с тероризма

М инистърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заминава на работно посещение в Съединените американски щати, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В рамките на визитата си във Вашингтон той ще участва в министерска конференция на тема „Възраждане на политическия тероризъм“, организирана от Държавния департамент на САЩ. Форумът събира представители на правителства и институции от различни държави, които ще обсъдят актуалните заплахи, свързани с тероризма, процесите на радикализация и възможностите за по-тясно международно сътрудничество в сферата на сигурността.

По време на посещението си Демерджиев ще проведе и поредица от двустранни срещи с представители на американската администрация и партньорски институции.

Сред основните теми в разговорите ще бъдат засилването на сътрудничеството в борбата с трансграничната организирана престъпност, противодействието на прането на пари, борбата с корупцията, както и обменът на информация и добри практики между правоохранителните органи на България и САЩ.

Очаква се по време на срещите да бъдат обсъдени и възможностите за разширяване на партньорството в областта на вътрешната сигурност, киберсигурността и противодействието на финансовите престъпления.

Визитата е част от активния диалог между България и Съединените щати по въпросите на сигурността и правоприлагането, като двете страни традиционно си сътрудничат в борбата срещу организираната престъпност, трафика на хора, наркотрафика и тероризма.