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„Вие сте герои на България“: Илияна Йотова награди атлетите ни със синдром на Даун

Държавният глава Илияна Йотова отличи с почетен плакет българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун. Нашите състезатели завоюваха впечатляващите 27 медала, от които 12 златни, на шампионата в София

14 юли 2026, 13:20
„Вие сте герои на България“: Илияна Йотова награди атлетите ни със синдром на Даун
Илияна Йотова отличава с Почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун   
Източник: БТА

Д ържавният глава Илияна Йотова отличи с Почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун, което се проведе през месец юни в София и беше под нейния патронаж. 

В Гербовата зала тя връчи наградата на Радена Ангелова, капитан на отбора на атлетите със синдром на Даун.

Президентът на Федерация адаптирана физическа активност Слав Петков и Радена Ангелова подариха на Йотова комплект медали от изминалото Световното първенство. 

"Скъпи гости, за мен днес е един от най-вълнуващите моменти. Очевидно нося късмет - и аз и президентската институция, защо Вие, уважаеми г-н Петков заедно с вашите колеги, с треньорите, с родителите и, разбира се, най-вече с децата проведохте едно уникално Световно първенство. Резултатите са повече от категорични, славата на България вече се носи по целия свят. Заедно с Вас ние посрещнахме гости от далечно Мексико, от Аржентина, от цяла Европа, от Нова Зеландия, от Австралия. И не е важно толкова далечните точки на света, от които дойдоха децата и делегациите, а тези дни Вие ги превърнахте в истински празник за децата", каза Йотова в словото си и специално благодари на треньорите.

"Аз и моят екип сме много щастливи днес, защото в тази много официална зала, в която обикновено се връчват акредитивни писма, посрещат се посланици, чужди делегации и държавни глави, награждават се заслужили българи в културата, в спорта, заслужили общественици - днес изгря слънцето, защото днес ще награждаваме слънчевите деца на България, слънчевите спортисти. И тази зала е още по-светла заради тяхното присъствие. Направихте Световно първенство не само като огромен световен спортен празник, не са само постиженията, направихте така че усмивките да не слизат от лицата на децата, да се говори на всички езици, които сигурно светът познава. Но нямаше значение какъв език се говореше, защото спортните им постижения говореха сами за себе си", добави държавният глава.

"Не е само спортен празник, не е само Световно първенство, а е нещо много повече - това е триумф! Триумф на вашата смелост, на вашия кураж, на вашата упоритост, на вашето вдъхновение и на това, че искате да сте сред първите и заслужени шампиони, не само на България, а и на света. Вие всички, с това което правите, казвате на всички нас, че няма преграда за човешките възможности, стига да има упоритост, да има желание, да има амбиция и да има много, много помощ всекидневно", заяви още Илияна Йотова.

"Скъпи дечица, Вие вече сте герои на България, Вие сте тези, с които ние много се гордеем. Искам да продължавате да бъдете все така упорити, да продължите със спорта, защото той Ви е научил, че когато човек е силен, когато надмогва себе си, когато много работи, се качва на почетната стълбичка. С Вас работят и много именити български спортисти, те са Вашият пример, а вие вече показахте, че така както те носят славата на България и златните медали, и Вие можете да го правите. На добър час на всички ви пожелавам и едно прекрасно и усмихнато лято", завърши президентът на страната.

Близо 400 спортисти от 27 държави участваха на Световното първенство за атлети със синдром на Даун. България беше представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса.

Българските спортисти завоюваха 27 медала - 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови.

Следващото голямо първенство, което ще се проведе в София, е Европейско първенство по лека атлетика в зала за хора с аутизъм през месец март 2027 година. 

Източник: БТА/Ива Кръстева    
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