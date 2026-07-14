Исторически марш в Париж: Зеленски до Макрон на парада за Деня на Бастилията

Д есетки хиляди хора изпълниха центъра на Париж в днешния празничен вторник, за да проследят на живо традиционния военен парад за Деня на Бастилията. Тазгодишните чествания обаче преминават под знака на екстремни предизвикателства и огромно политическо напрежение. Столицата е обхваната от незапомнена гореща вълна, която вече предизвика мащабни горски пожари в покрайнините на града, а заради сушата фойерверките бяха изрично забранени в много региони на страната.

На този фон френският президент Еманюел Макрон излезе, за да ръководи своя десети и последен национален парад като държавен глава, а непосредствено до него на трибуната застана украинският му колега Володимир Зеленски. Присъствието му даде ясен знак за международно единство в ден, натежал от исторически контекст и геополитически послания, пише Euronews.

Мощен военен съюз и марш в името на свободата

Голямата сензация на традиционното шествие по булевард Шанз-Елизе, което отбелязва щурма на крепостта Бастилия през 1789 година, беше включването на чуждестранни военни сили. Тъй като руската инвазия в Украйна навлезе в своята пета поредна година, Париж реши да демонстрира непоколебима подкрепа за Киев. Парадът започна в десет часа сутринта, предвождан от петстотин войници от международната Коалиция на желаещите, която подкрепя Украйна срещу Москва. Веднага след тях, носейки гордо националния си флаг, маршируваха двадесет и пет украински бойци, чиито съвместими пилоти се включиха и в зрелищното авиационно шоу в небето над Париж. Този съвместен ход беше договорен само ден по-рано на извънредна среща на лидерите от коалицията във френската столица. Франция и Обединеното кралство оглавяват този съюз от миналата година, подготвяйки мултинационални сили, готови да стъпят на украинска земя веднага след евентуално споразумение за прекратяване на огъня.

I watched the fireworks at the Eiffel Tower for the July 14th celebrations.

Declared a national holiday in 1880, the date of July 14 marks the celebration of the French Republic.

This event, known as the storming of the Bastille, marked the beginning of the French Revolution,… pic.twitter.com/ou3Aj9QZW0 — Catherine 🍀 🇫🇷 Paris (@WhatsUp_Cath) July 13, 2026

В традиционното си обръщение към въоръжените сили Еманюел Макрон заяви категорично, че Европа ще се бори със зъби и нокти за своята свобода. Той подчерта, че макар мирът да остава крайна цел, нацията е готова да защитава международното право на всяка цена, дори с цената на кръв, ако това се наложи. Представители на Елисейския дворец определиха събитието като повратна точка и мощен символ за една Европа, която най-накрая осъзнава опасностите в модерния свят и е готова да вземе съдбата си в свои ръце. Парадът е и емоционално сбогуване за Макрон, който ще се оттегли от поста догодина след два последователни мандата, докато крайната десница на Марин Льо Пен вече се готви за четвъртия си опит да превземе властта на изборите през пролетта, въпреки нейните съдебни проблеми за финансови злоупотреби.

В парада участваха близо 6 700 пехотинци, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 бойни машини. Никога досега толкова много военни не са дефилирали на парад между Триумфалната арка и площад "Конкорд" по повод националния празник, за да илюстрират "превъоръжаването на Франция, стратегическата автономия на страната и европейското стратегическо пробуждане", посочиха от Елисейския дворец.

На почетната трибуна застана украинският президент Володимир Зеленски, посрещнат с аплодисменти при пристигането си, както и 24 европейски държавни и правителствени ръководители, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, полският премиер Доналд Туск, датската министър-председателка Мете Фредериксен, българският премиер Румен Радев и много други официални гости.

В парада участват контингенти от 35 държави – общо 500 участници, сред които и група български гвардейци – както и 25 украински военни. Парадът се провежда в навечерието на поредната среща на върха във френската столица на страните от "Коалицията на желаещите", готови да подкрепят Украйна в дългосрочен план, включително, някои от тях, чрез изпращане на войници на място, след като бъде сключено примирие с Русия.

"Това, което дефилира на парада днес, е една Европа, обединена и решена да подкрепи Украйна срещу Русия, една Европа, уверена в себе си", посочи заместник-министърката на въоръжените сили на Франция Алис Руфо в ефира на френското радио Ер Те Ел.

Минута мълчание за Ница и полуфинална футболна треска

Освен с военна мощ и дипломатически послания, денят е изпълнен с дълбок размисъл. Преди началото на официалните прояви беше почетена паметта на жертвите от бруталния джихадистки атентат в Ница, извършен точно преди десет години, на 14 юли 2016 година. Тогава терорист с камион прегази стотици празнуващи по време на празничните фойерверки, отнемайки живота на осемдесет и шест души и ранявайки над четиристотин, което остава една от най-черните страници в съвременната история на Франция.

След като официалните церемонии приключат и емоциите отстъпят място на спортната страст, цяла Франция ще се прикова пред екраните. В двадесет и един часа вечерта националният отбор по футбол се изправя срещу Испания в дългоочаквания полуфинал от Световното първенство. Тълпите по улиците на Париж вече се подготвят за мача, надявайки се, че „петлите“ ще успеят да си върнат световната титла след драматично изгубения финал от Аржентина през 2022 година. Контрастът между военната сериозност на Шанз-Елизе и футболната еуфория превръща този последен парад на Макрон в истински исторически спектакъл.

🇫🇷 De retour de sa mission américaine, la @PAFofficiel retrouve les Champs-Élysées.



À ses côtés, deux Mirage 2000B pilotés par des équipages franco-ukrainiens.



L’opération #14Juillet est lancée. pic.twitter.com/fdNDyRFZt9 — Armée de l'Air et de l'Espace (@Armee_de_lair) July 14, 2026

Какво всъщност се крие зад Деня на Бастилията и френските традиции?

Денят на Бастилията е официалният национален празник на Франция, който отбелязва бурното начало на Френската революция през далечната 1789 година. Вече повече от два века четиринадесети юли е свещена дата, на която французите се събират, за да прославят споделените ценности, славната си история и богатата култура. Зад този световноизвестен ден обаче стоят няколко изключително забавни и любопитни факта, които малцина извън пределите на страната познават в детайли.

Истинското име и мрачната история на една средновековна крепост

Първата изненада за чужденците е свързана със самото наименование на празника. Въпреки че по целия свят той е популярен като Денят на Бастилията, ако изречете това име във Франция, местните жители вероятно ще ви поправят. На френски език денят е известен единствено като Националния празник или просто Четиринадесети юли. Самата Бастилия, превърнала се в символ на революцията, е била зловещ средновековен затвор. Преди избухването на бунта кралят е притежавал абсолютна власт и е затварял там всички свои политически врагове и дисиденти. Ето защо щурмът на крепостта и освобождаването на затворниците в онзи съдбоносен юлски ден се превръща в рождената дата на съвременна Франция и символ на събарянето на тиранията. За туристите, които имат огромния късмет да се намерят в Париж по време на тържествата, има и страхотен бонус, тъй като най-големите културни институции, сред които Лувърът, музеят Орсе и разкошният дворец Версай, отварят вратите си за напълно безплатен вход.

Военна мощ, светлинни илюминации и луди танци в пожарната

Празненствата в съвременна Франция протичат с невероятен мащаб и съчетават официалния дух с народното веселие. Всичко започва на емблематичния булевард Шанз-Елизе, където се провежда най-старият и най-голям военен парад в цяла Европа. Хиляди граждани се редят по тротоарите, за да аплодират маршируващите войници, тежките танкове и прелитащите в небето военни хеликоптери и свръхзвукови изтребители. С настъпването на нощта сериозният тон отстъпва място на романтиката, а небето над цяла Франция се озарява от грандиозни фойерверки, като най-впечатляващи са светлинните илюминации около Айфеловата кула и по слънчевите плажове на Южна Франция.

Може би най-забавната и автентична традиция обаче е свързана с така наречените Пожарникарски балове. На четиринадесети юли местните пожарни станции в цялата страна се превръщат в огромни дискотеки на открито, където хората празнуват до зори с много музика, питиета и танци. За френските граждани това е перфектната възможност да се откъснат от сивото ежедневие в разгара на лятото и да споделят почивния ден в компанията на своите семейства и най-близки приятели, вдигайки наздравица за свободата.