Свят

Исторически марш в Париж: Зеленски до Макрон на парада за Деня на Бастилията

Близо 6 700 военни и делегации от 35 държави, сред които български гвардейци и президентът Зеленски, отбелязаха 14 юли с послание за стратегическо пробуждане

Стела Христова Стела Христова

14 юли 2026, 12:59
Исторически марш в Париж: Зеленски до Макрон на парада за Деня на Бастилията
Френският президент Еманюел Макрон излезе, за да ръководи своя десети и последен национален парад като държавен глава   
Източник: БТА/АР

Д есетки хиляди хора изпълниха центъра на Париж в днешния празничен вторник, за да проследят на живо традиционния военен парад за Деня на Бастилията. Тазгодишните чествания обаче преминават под знака на екстремни предизвикателства и огромно политическо напрежение. Столицата е обхваната от незапомнена гореща вълна, която вече предизвика мащабни горски пожари в покрайнините на града, а заради сушата фойерверките бяха изрично забранени в много региони на страната.

На този фон френският президент Еманюел Макрон излезе, за да ръководи своя десети и последен национален парад като държавен глава, а непосредствено до него на трибуната застана украинският му колега Володимир Зеленски. Присъствието му даде ясен знак за международно единство в ден, натежал от исторически контекст и геополитически послания, пише Euronews.

  • Мощен военен съюз и марш в името на свободата

Голямата сензация на традиционното шествие по булевард Шанз-Елизе, което отбелязва щурма на крепостта Бастилия през 1789 година, беше включването на чуждестранни военни сили. Тъй като руската инвазия в Украйна навлезе в своята пета поредна година, Париж реши да демонстрира непоколебима подкрепа за Киев. Парадът започна в десет часа сутринта, предвождан от петстотин войници от международната Коалиция на желаещите, която подкрепя Украйна срещу Москва. Веднага след тях, носейки гордо националния си флаг, маршируваха двадесет и пет украински бойци, чиито съвместими пилоти се включиха и в зрелищното авиационно шоу в небето над Париж. Този съвместен ход беше договорен само ден по-рано на извънредна среща на лидерите от коалицията във френската столица. Франция и Обединеното кралство оглавяват този съюз от миналата година, подготвяйки мултинационални сили, готови да стъпят на украинска земя веднага след евентуално споразумение за прекратяване на огъня.

В традиционното си обръщение към въоръжените сили Еманюел Макрон заяви категорично, че Европа ще се бори със зъби и нокти за своята свобода. Той подчерта, че макар мирът да остава крайна цел, нацията е готова да защитава международното право на всяка цена, дори с цената на кръв, ако това се наложи. Представители на Елисейския дворец определиха събитието като повратна точка и мощен символ за една Европа, която най-накрая осъзнава опасностите в модерния свят и е готова да вземе съдбата си в свои ръце. Парадът е и емоционално сбогуване за Макрон, който ще се оттегли от поста догодина след два последователни мандата, докато крайната десница на Марин Льо Пен вече се готви за четвъртия си опит да превземе властта на изборите през пролетта, въпреки нейните съдебни проблеми за финансови злоупотреби.

В парада участваха близо 6 700 пехотинци, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 бойни машини. Никога досега толкова много военни не са дефилирали на парад между Триумфалната арка и площад "Конкорд" по повод националния празник, за да илюстрират "превъоръжаването на Франция, стратегическата автономия на страната и европейското стратегическо пробуждане", посочиха от Елисейския дворец.

На почетната трибуна застана украинският президент Володимир Зеленски, посрещнат с аплодисменти при пристигането си, както и 24 европейски държавни и правителствени ръководители, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, полският премиер Доналд Туск, датската министър-председателка Мете Фредериксен, българският премиер Румен Радев и много други официални гости.

В парада участват контингенти от 35 държави – общо 500 участници, сред които и група български гвардейци – както и 25 украински военни. Парадът се провежда в навечерието на поредната среща на върха във френската столица на страните от "Коалицията на желаещите", готови да подкрепят Украйна в дългосрочен план, включително, някои от тях, чрез изпращане на войници на място, след като бъде сключено примирие с Русия.

"Това, което дефилира на парада днес, е една Европа, обединена и решена да подкрепи Украйна срещу Русия, една Европа, уверена в себе си", посочи заместник-министърката на въоръжените сили на Франция Алис Руфо в ефира на френското радио Ер Те Ел.

Парадът за Деня на Бастилията в Париж (СНИМКИ)
20 снимки
парад Деня на Бастилията
парад Деня на Бастилията
парад Деня на Бастилията
парад Деня на Бастилията
  • Минута мълчание за Ница и полуфинална футболна треска

Освен с военна мощ и дипломатически послания, денят е изпълнен с дълбок размисъл. Преди началото на официалните прояви беше почетена паметта на жертвите от бруталния джихадистки атентат в Ница, извършен точно преди десет години, на 14 юли 2016 година. Тогава терорист с камион прегази стотици празнуващи по време на празничните фойерверки, отнемайки живота на осемдесет и шест души и ранявайки над четиристотин, което остава една от най-черните страници в съвременната история на Франция.

След като официалните церемонии приключат и емоциите отстъпят място на спортната страст, цяла Франция ще се прикова пред екраните. В двадесет и един часа вечерта националният отбор по футбол се изправя срещу Испания в дългоочаквания полуфинал от Световното първенство. Тълпите по улиците на Париж вече се подготвят за мача, надявайки се, че „петлите“ ще успеят да си върнат световната титла след драматично изгубения финал от Аржентина през 2022 година. Контрастът между военната сериозност на Шанз-Елизе и футболната еуфория превръща този последен парад на Макрон в истински исторически спектакъл.

  • Какво всъщност се крие зад Деня на Бастилията и френските традиции?

Денят на Бастилията е официалният национален празник на Франция, който отбелязва бурното начало на Френската революция през далечната 1789 година. Вече повече от два века четиринадесети юли е свещена дата, на която французите се събират, за да прославят споделените ценности, славната си история и богатата култура. Зад този световноизвестен ден обаче стоят няколко изключително забавни и любопитни факта, които малцина извън пределите на страната познават в детайли.

  • Истинското име и мрачната история на една средновековна крепост

Първата изненада за чужденците е свързана със самото наименование на празника. Въпреки че по целия свят той е популярен като Денят на Бастилията, ако изречете това име във Франция, местните жители вероятно ще ви поправят. На френски език денят е известен единствено като Националния празник или просто Четиринадесети юли. Самата Бастилия, превърнала се в символ на революцията, е била зловещ средновековен затвор. Преди избухването на бунта кралят е притежавал абсолютна власт и е затварял там всички свои политически врагове и дисиденти. Ето защо щурмът на крепостта и освобождаването на затворниците в онзи съдбоносен юлски ден се превръща в рождената дата на съвременна Франция и символ на събарянето на тиранията. За туристите, които имат огромния късмет да се намерят в Париж по време на тържествата, има и страхотен бонус, тъй като най-големите културни институции, сред които Лувърът, музеят Орсе и разкошният дворец Версай, отварят вратите си за напълно безплатен вход.

  • Военна мощ, светлинни илюминации и луди танци в пожарната

Празненствата в съвременна Франция протичат с невероятен мащаб и съчетават официалния дух с народното веселие. Всичко започва на емблематичния булевард Шанз-Елизе, където се провежда най-старият и най-голям военен парад в цяла Европа. Хиляди граждани се редят по тротоарите, за да аплодират маршируващите войници, тежките танкове и прелитащите в небето военни хеликоптери и свръхзвукови изтребители. С настъпването на нощта сериозният тон отстъпва място на романтиката, а небето над цяла Франция се озарява от грандиозни фойерверки, като най-впечатляващи са светлинните илюминации около Айфеловата кула и по слънчевите плажове на Южна Франция.

Може би най-забавната и автентична традиция обаче е свързана с така наречените Пожарникарски балове. На четиринадесети юли местните пожарни станции в цялата страна се превръщат в огромни дискотеки на открито, където хората празнуват до зори с много музика, питиета и танци. За френските граждани това е перфектната възможност да се откъснат от сивото ежедневие в разгара на лятото и да споделят почивния ден в компанията на своите семейства и най-близки приятели, вдигайки наздравица за свободата.

Редактор: Стела Христова
Източник: Алексей Маргоевски/БТА/ Euronews    
Денят на Бастилията военен парад Еманюел Макрон Париж Франция Володимир Зеленски войната в Украйна Френска революция
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Излезе първото класиране за прием след 7. клас

Излезе първото класиране за прием след 7. клас

„Ще умрем заедно“: Проговори жената, спасила мъжа си, засмукан от самолетен прозорец

„Ще умрем заедно“: Проговори жената, спасила мъжа си, засмукан от самолетен прозорец

ВКС отсъди семейството на Благомир Коцев да заплати над 380 хил. лв. за ползване на държавни имоти

ВКС отсъди семейството на Благомир Коцев да заплати над 380 хил. лв. за ползване на държавни имоти

Световен срам: Как гинеколог се оказа лекар на национален отбор по футбол

Световен срам: Как гинеколог се оказа лекар на национален отбор по футбол

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Jaecoo пуска самозареждащи се хибриди на моделите 7 и 5, вижте цените им у нас

Jaecoo пуска самозареждащи се хибриди на моделите 7 и 5, вижте цените им у нас

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 3 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 3 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 3 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

На снимката е показан Кримският мост, който свързва Русия с Кримския полуостров. На преден план се вее руското национално знаме на фона на мостовата конструкция, която се простира над водите на Керченския проток.

Крим беше крепостта на Русия. Сега се превръща в уязвимо място

Свят Преди 13 минути

Това, което трябваше да бъде най-голямото постижение на Владимир Путин, се превърна във военен и личен проблем за руския лидер

Албанският външен министър Ферит Ходжа

Албания с исторически пробив по пътя към ЕС: Страната затваря първите преговорни глави

Свят Преди 43 минути

Тирана отчита „необикновена трансформация“ само за две години – от липса на отворени глави до финалната фаза на преговорите за членство

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Турски съд издаде международна заповед за арест на Бенямин Нетаняху

Свят Преди 56 минути

Решението е свързано с блокирането на хуманитарната флотилия „Глобал Сумуд“ за Газа и обвинения в престъпления срещу човечеството

Цифровото евро ще бъде електронна форма на общата европейска валута, издавана от Европейската централна банка.

ЕЦБ започва тестове на цифровото евро без участието на БНБ

Парите ни Преди 58 минути

В пилотния проект влизат 36 доставчици на платежни услуги

Вътрешният министър Иван Демерджиев

Демерджиев заминава за САЩ, ще участва в международен форум за борбата с тероризма

България Преди 1 час

Във Вашингтон вътрешният министър ще проведе и двустранни срещи, посветени на противодействието на трансграничната престъпност, прането на пари и корупцията

Илияна Йотова отличава с Почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун

„Вие сте герои на България“: Илияна Йотова награди атлетите ни със синдром на Даун

България Преди 1 час

Държавният глава Илияна Йотова отличи с почетен плакет българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун. Нашите състезатели завоюваха впечатляващите 27 медала, от които 12 златни, на шампионата в София

Жена почина след жесток побой в Карлово, задържан е мъжът ѝ

Жена почина след жесток побой в Карлово, задържан е мъжът ѝ

България Преди 1 час

Според първоначалните данни трагедията се е разиграла след семеен скандал и употреба на алкохол, прокуратурата повдигна обвинение за убийство при домашно насилие

ЦИК остава с един говорител: Иван Кърчев се оттегли по собствено желание

ЦИК остава с един говорител: Иван Кърчев се оттегли по собствено желание

България Преди 1 час

Той остава член на Централната избирателна комисия, а единствен говорител на институцията вече е Стоянка Балова-Цветкова

Снимка от вътрешността на военно-техническо съоръжение с големи цилиндрични модули.

Русия и Америка преоткриват границите на ядрените оръжия

Свят Преди 1 час

Анализ показва, че ядрените арсенали служат за възпиране, но не решават регионални конфликти

<p>Островът, където морето е тюркоазено, а улиците са от златист камък</p>

БезГранично: Малта - островът, в който 7000 години история срещат тюркоазено море и вкус на Средиземноморието

БезГранично Преди 1 час

От рицарски крепости и барокови градове до лагуни с почти нереално синя вода и кухня с вкус на Средиземноморието - Малта събира на едно място море, история, архитектура и островен чар

Европрокуратурата разследва схема за ДДС измами за близо 47 млн. евро с връзки към България

Европрокуратурата разследва схема за ДДС измами за близо 47 млн. евро с връзки към България

България Преди 1 час

Разследването обхваща мрежа от дружества в Гърция, България, Кипър и Чехия, а властите са запорирали криптоактиви и луксозни автомобили

Синдикатът на МВР оспори критиките срещу работещите пенсионери

Синдикатът на МВР оспори критиките срещу работещите пенсионери

Парите ни Преди 1 час

Илия Кузманов оспори тезата, че пенсионираните служители в системата на сигурността са сериозен проблем за бюджета

Делфин в Черно море

Черно море умира? Руски военни сонари ослепяват и избиват делфините

Свят Преди 2 часа

Край бреговете на украинската Одеска област продължава да се регистрира масова смъртност сред делфините. Според учени от Националния природен парк „Тузловски лимани“, само през първата половина на 2026 г. са загинали около 20 000 делфина

<p>Европа &bdquo;няма време&ldquo; да се противопостави на Путин без американски оръжия</p>

Шефът на германските ВВС предупреждава: Европа „няма време“ да се противопостави на Путин без американски оръжия

Свят Преди 2 часа

„Разработването на собствени способности отнема време. В момента нямаме време“, заяви генерал-лейтенант Холгер Нойман

Риана изнася концерт в „Стейпълс Център“ през 2013 г. в Лос Анджелис, Калифорния

Триумфално завръщане: Риана взриви сцената след 3-годишно отсъствие

Любопитно Преди 2 часа

Риана направи грандиозно завръщане на сцената, подкрепяйки Джей Зи на концерта му в Ню Йорк. Певицата събра погледите с дръзка кожена визия от Saint Laurent и обувки на 11-сантиметров ток

Шишков: Започваме ремонт на „пътя на позора“ към Видин, Северозападът вече е приоритет

Шишков: Започваме ремонт на „пътя на позора“ към Видин, Северозападът вече е приоритет

България Преди 2 часа

Четири участъка от трасето Видин – Оряхово ще бъдат обновени с европейско финансиране, а министърът обеща пълен контрол върху обществените поръчки и изпълнението

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

В Австрия: Цигуларят Васко Василев омъжи сестра си

Edna.bg

Грижовен, забавен или строг: Какъв родител си според зодията?

Edna.bg

Левски прибира колосална сума, ако влезе в основната фаза на ШЛ

Gong.bg

България домакин на Европа: Две големи първенства за спортисти с интелектуални затруднения

Gong.bg

Обявиха първото класиране за прием в гимназиите

Nova.bg

Разследват смъртта на жена след жесток побой в Карлово, задържан е мъжът ѝ

Nova.bg