България

Жена почина след жесток побой в Карлово, задържан е мъжът ѝ

Според първоначалните данни трагедията се е разиграла след семеен скандал и употреба на алкохол, прокуратурата повдигна обвинение за убийство при домашно насилие

Василена Василева Василена Василева

14 юли 2026, 13:17
Жена почина след жесток побой в Карлово, задържан е мъжът ѝ
Източник: БТА

О кръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на 52-годишен мъж за убийството на 53-годишна жена в Карлово. Според разследването престъплението е извършено при условията на домашно насилие.

По първоначални данни двамата живеели на семейни начала от няколко месеца в къща в Карлово. Трагедията се разиграла на 12 юли, когато между тях избухнал скандал.

Разследващите смятат, че по време на конфликта мъжът нанесъл жесток побой на жената, вследствие на който тя починала. Според първоначалната информация и двамата са били употребили алкохол преди инцидента.

По случая е образувано досъдебно производство. Назначена е съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи точната причина за смъртта на жената.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

На 15 юли Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе в съда искане той да остане за постоянно в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Ако вината му бъде доказана, мъжът ще отговаря за умишлено убийство, извършено в условията на домашно насилие – престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда едно от най-тежките наказания.

Редактор: Василена Василева
Източник: Прокуратура на Р България    
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