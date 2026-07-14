Жена почина след жесток побой в Карлово, задържан е мъжът ѝ

О кръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на 52-годишен мъж за убийството на 53-годишна жена в Карлово. Според разследването престъплението е извършено при условията на домашно насилие.

По първоначални данни двамата живеели на семейни начала от няколко месеца в къща в Карлово. Трагедията се разиграла на 12 юли, когато между тях избухнал скандал.

Разследващите смятат, че по време на конфликта мъжът нанесъл жесток побой на жената, вследствие на който тя починала. Според първоначалната информация и двамата са били употребили алкохол преди инцидента.

По случая е образувано досъдебно производство. Назначена е съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи точната причина за смъртта на жената.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

На 15 юли Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе в съда искане той да остане за постоянно в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Ако вината му бъде доказана, мъжът ще отговаря за умишлено убийство, извършено в условията на домашно насилие – престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда едно от най-тежките наказания.