Над 100 000 души по улиците на Осло: Норвегия посрещна футболистите си като герои

П овече от 100 000 фенове заляха улиците на норвежката столица Осло, за да устроят на своя футболен отбор посрещане, достойно за истински герои. Тъгата от отпадането на Световното първенство по футбол се превърна в грандиозен национален празник, съобщава Al Jazeera.

След Световното: Ерлинг Холанд се прибра в Норвегия с препариран енот, пиещ уиски

Загубата с 1:2 от Англия след продължения в събота сложи край на историческия поход на Норвегия на четвъртфиналите, разбивайки мечтите на скандинавците за полуфинал. Това обаче не спря страната да изрази признателността си към момчетата, които написаха футболна история.

Прием при краля и море от хора

Огромни тълпи под жаркото южно скандинавско слънце изпълниха района около Кралския дворец в ранния следобед в понеделник. По неофициални данни броят на събралите се хора е надхвърлил 100 000 души.

The national team is parading through Oslo in an open-top bus from the Royal Palace to City Hall, as people line the streets to celebrate Norway’s historic World Cup achievement. pic.twitter.com/aAXJn7Z6vk — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026

Самолетът на националния отбор кацна в Осло и бе посрещнат с традиционния воден салют от пожарните машини, след което започна и самият парад в столицата. Морето от привърженици бързо изпълни площада пред двореца и се разпростря по цялото протежение на главната улица „Карл Йохан“.

Първата спирка на футболистите беше официален прием при крал Харалд V. След това тимът излезе на терасата, за да приветства екзалтираната тълпа, докато Кралската гвардия стоеше почетно зад тях.

Norway lost the quarter-final. Last night over 100,000 filled Oslo anyway.

No bitterness toward England. No blame. Just a nation standing together, proud of what its team became.

Real patriotism doesn't split a country. It gathers one. pic.twitter.com/mosxt4wPCp — 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 (@ColdBrief) July 14, 2026

Голямата звезда изпусна „Викингското гребане“

Нападателят Ерлинг Холанд обаче забележимо отсъстваше от финалната фаза на тържествата, тъй като се наложи да си тръгне по-рано.

Заради ранното си тръгване голмайсторът изпусна шанса да се присъедини към съотборниците си на стълбите на двореца за едно последно масово „Викингско гребане“ (хитовата радост на отбора след гол) заедно с десетките хиляди фенове. Този път в ролята на барабанист, който диктуваше темпото на ритъма, влезе самият престолонаследник принц Хакон.

Crown Prince Haakon of Norway beats the drum as the Norwegian people and the national team row together. pic.twitter.com/OFxL4x8Nhv — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026

„Ерлинг и Сандер Берге трябваше да бързат за своя самолет, тъй като полетът ни от САЩ закъсня с цели четири часа“, обясни селекционерът Стале Солбакен, докато останалата част от отбора се качваше на открития автобус, за да продължи обиколката и празненствата из Осло.

Най-успешната футболна кампания в историята на Норвегия

До този момент най-доброто класиране на Норвегия на Световно първенство беше достигането до 1/8-финал през далечната 1998 г. Класирането на тазгодишния четвъртфинал и равностойната игра срещу колоса Англия превърнаха този състав в най-обичания спортен тим в страната за последните десетилетия.