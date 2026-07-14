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„Ще умрем заедно“: Проговори жената, спасила мъжа си, засмукан от самолетен прозорец

„Реагирах незабавно и го хванах за краката. Мислех си: „Ако ще умираме, ще умрем заедно“. Беше ужасно“, споделя ужасената съпруга. Тя сподели, че мъжът ѝ „на няколко пъти е губил съзнание“, докато налягането в кабината е спадало

Надежда Неменски Надежда Неменски

14 юли 2026, 13:04
„Ще умрем заедно“: Проговори жената, спасила мъжа си, засмукан от самолетен прозорец
Източник: Thinkstock/Guliver

С ъпругата, която грабнала мъжаа си за краката, за да го спаси от това да бъде засмукан през счупен прозорец на самолет на авиокомпания „Ryanair“ на около 6000 метра височина, разказа за трескавите усилия да го спаси и разкри, че си е мислела: „Ако ще умираме, ще умрем заедно“.

Сръбският гражданин Любиша Карович, на 61 години, е бил изтеглен към прозореца, след като той се разбил от отломки от двигателя – около 30 минути след началото на ранния сутрешен полет в петък, излетял от Солун, Гърция, пише The New York Post.

„Налягането изтегли Любиша. За късмет той беше с поставен предпазен колан, но половината от тялото му стърчеше извън самолета“, разказа съпругата му Светлана Гркович пред сръбската медия „Nova“.

„Реагирах незабавно и го хванах за краката. Мислех си: „Ако ще умираме, ще умрем заедно“. Беше ужасно“, споделя ужасената съпруга. Гркович сподели, че мъжът ѝ „на няколко пъти е губил съзнание“, докато налягането в кабината е спадало.

Тя и друг пътник са държали краката му заедно, докато самолетът, който е пътувал за Меминген, Германия, се е отклонявал обратно към Солун.

Карович, който се занимава с продажба и отдаване под наем на апартаменти в Гърция, е останал „тежко ранен и в шок“, казва съпругата му. „Ръката му е особено тежко пострадала и има изгаряния. Той не е в състояние да общува и не си спомня нищо от случилото се“, споделя тя. Но жената добавя: „За мен е важно само, че е жив“.

Други очевидци разказват, че Карович е бил с „кръв по главата и непрекъснато е припадал“, съобщава гръцката медия „Protothema“.

Самолетът се е приземил безопасно обратно в Солун, но видеокадри показват, че една от гондолите (защитните покрития) на двигателя е разкъсана, като липсва и лопатка от компресора на двигателя.

Докато хаосът се е разигравал във въздуха, някои от пътниците са се опасявали, че самолетът ще се разбие. „Всички бяхме с кислородни маски и не знаехме дали ще оцелеем“, споделя един от тях.

Говорител на „Ryanair“ заяви пред „The Post“, че самолетът се е върнал в Солун, след като прозорец се е „откачил по време на полет“. Един пътник е получил медицинска помощ на земята, докато останалите пасажери са били качени на резервен самолет, който е отпътувал от гръцкия град по-късно същата сутрин.

Случаят се разследва.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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