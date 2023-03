"Суши тероризъм": Арестуваха трима шегаджии в Япония

П олицията в централна Япония арестува трима души за участие в шеги в суши ресторант.

Действията, които изглежда стават все по-често срещани, бяха наречени онлайн "Суши тероризъм" („#sushitero“ или „#sushiterrorism“)и засегнаха финансовото състояние на известните ресторанти в страната на изгряващото слънце.

Шегаджиите са се снимали как облизват споделени бутилки със соев сос или докосват чинии с храна, движещи се по конвейерни ленти, преди да споделят видеоклиповете в социалните медии.

Една от засегнатите вериги ресторанти, съобщи, че тримата са участвали в „изключително злонамереното деяние“ в нейния ресторант в град Нагоя на 3 февруари.

„Надяваме се, че последните арести ще позволят на обществеността да признае, че действията, които подкопават нашата базирана на доверие структура за нашите клиенти, са „престъпление“, се казва в изявление от сряда.

„Нашата компания ще продължи да се стреми да подобрява допълнително системата, за да предотврати подобни неудобства, така че клиентите да могат да се наслаждават на храната си безопасно и удобно. Ще продължим да правим всичко по силите си, за да … развиваме суши културата на конвейера, която е ценна за Япония и в световен мащаб.“

Според обществената телевизия NHK полицията е арестувала 21-годишен и двама тийнейджъри по подозрение, че възпрепятстват работата на ресторанта. Твърди се, че 21-годишният младеж е сложил устата си върху чучура на дозатор за соев сос, съобщи CNN.

Още няколко вериги ресторанти в Япония са подали сигнали, че са претърпели подобни злодеяния. Всеки от тях е подал сигнал в полицията.

Sushi conveyor belts horrified the Japanese after a number of viral videos showed people violating all food and hygiene norms in these eateries.#Sushi #SushiTerrorism #Viral #Japan #conveyerbelts #NewsMo pic.twitter.com/7SqhUpNxB3