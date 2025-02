Суданският външен министър: Няма никакви пречки пред желанието на Русия да открие военноморска база в Судан

С уданският външен министър Али Юсеф заяви, че няма никакви пречки пред желанието на Русия да открие военноморска база на суданското крайбрежие на Червено море, предаде Франс прес.

От години Русия има амбиции да създаде военноморска база в близост до Порт Судан.

Sudan & Russia have finalized & signed agreement to host a Russian naval base. Before there was just talk of it (after which massive civil war attempt to destabilize Sudan by NATO was undertaken. Sudan has just recently stabilized situation by crushing a major rebel stronghold) pic.twitter.com/ULsaDwPSgW

Суданският дипломат номер едно посети вчера Русия. На пресконференция с руския си колега Сергей Лавров той заяви: „Ние сме в пълно съгласие по този въпрос и няма никакви пречки“, имайки предвид базата.

Судан разчиташе във военно отношение на Русия по времето на управлението на Омар ал Башир, който беше свален от власт през 2019 г. след три десетилетия на на управление, белязано от международната изолация на Судан, засегнат от санкциите на САЩ.

Неговото правителство водеше преговори, които доведоха до 25-годишно споразумение с Москва за изграждане и експлоатация на военноморска база на Червено море.

