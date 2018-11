Престрелка избухна в търговски център в Алабама по време на "Черния петък". Един човек беше убит, а сред ранените има 12-годишно дете.

Десетки полицаи обградиха сградата в предградията на град Бирмингам. Клиентите бяха евакуирани.

Според предварителната информация скандал между двама младежи на 18 и 21 и прераснал в престрелка. Единият бил тежко ранен, а другият се опитал да избяга. Младежът стрелял и по полицаите, които опитали да го задържат. Те отвърнали на огъня и го убили.

A shooting at a mall in Alabama left two people injured and the gunman dead Thursday night, authorities said. https://t.co/T59qvqVJwg pic.twitter.com/5qR7cCTxgQ