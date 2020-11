Стрелба в центъра на Виена, един убит и ранени

Е дин човек е убит при атака срещу синагога и стрелба в центъра на Виена, съобщи Ройтерс.

Местни медии съобщиха за няколко ранени, нападателят се е самовзривил. Издирва се втори нападател.

Австрийската агенция АПА цитира министерството на вътрешните работи, че един нападател е бил убит, а друг се издирва.

Австрийската полиция разположи големи сили в центъра на столицата Виена, предаде Ройтерс, като се позова на неин говорител.

Полицията написа в Туитър за престрелка и призова хората да избягват тази част на града. Вътрешното министерство не изключва случаят да е терористичен акт.

BREAKING: Mass shooting reported in the main Jewish community center & synagogue of #Vienna, Austria. pic.twitter.com/1bcnzxJRCr