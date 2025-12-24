Свят

Арестуваха мъж в австралийския град Пърт заради антисемитски коментари в социалните мрежи

Повдигнати са му обвинения за действия с цел расов тормоз

24 декември 2025, 14:28
Арестуваха мъж в австралийския град Пърт заради антисемитски коментари в социалните мрежи
Източник: AP/БТА

Т ридесет и девет годишен мъж бе арестуван в австралийския град Пърт заради предполагаеми антисемитски коментари в социалните мрежи, съобщи полицията в щата Западна Австралия, цитирана от ДПА.

Повдигнати са му обвинения за действия с цел расов тормоз, носене или притежание на забранено оръжие и съхранение на огнестрелно оръжие или свързани с него предмети в нарушение на изискванията.

Полицията конфискува няколко регистрирани огнестрелни оръжия, както и боеприпаси, докато извършваше обиск в дома на мъжа вчера в рамките на операция „Дейлуд“, предприета  в отговор на смъртоносното терористично нападение на плажа Бондай в Сидни на 15 декември.

„Правото на мъжа да притежава лиценз за огнестрелно оръжие ще бъде подложено на преразглеждане“, заяви полицията.

Заместник-премиерът на щата Западна Австралия Рита Сафиоти съобщи на пресконференция, че полицията е открила и „забранени оръжия и знамена, свързвани с“ с две подкрепяни от Иран движения - ливанското „Хизбула“ и палестинското „Хамас“.

Австралийската полиция добави, че претърсването на дома на задържания е било предприето, след като член на общността е отбелязал негови коментари в онлайн пространството, които органите на реда нарекоха „изцяло неприемливи“ и „отвратителни“.

Австралийската телевизия "Ей Би Си" съобщи, че прокурори са казали пред съда в Пърт, че на адреса на мъжа са намерени списък за закупуване на материали за изработка на бомби, шест регистрирани пушки и около 4000 патрона.

Източник: Валерия Динкова, БТА    
австралия арест антисемитски коментари
