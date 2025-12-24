Полицай спаси куче от замръзнало езеро (ВИДЕО/СНИМКИ)

Г ероична спасителна акция се разигра в сряда, 24 декември, на замръзналото езеро Мохок в Ню Джърси, където полицай Майкъл Пуун рискува собствения си живот, за да измъкне паникьосано куче от ледените води, след като то се озова заклещено върху напукания лед, предаде New York Post.

След получен сигнал, полицай Пуун и двама негови колеги пристигат на място и откриват кучето, заклещено в дупка в тънкия лед. Пуун облича специален костюм за спасяване в студена вода, завързва въжета за себе си и започва внимателно да пълзи по корем към животното.

Видеокадри от акцията показват как, докато полицаят се приближава, уплашеното куче отплува панически встрани, пропадайки в друга пробойна в леда.

В този критичен момент Пуун не се поколебава и скача в ледената вода. Той бързо хваща кучето и го избутва към сигурна повърхност, след което колегите му издърпват и двамата на брега с въжетата.

FROZEN RESCUE: A New Jersey police officer is being hailed as a hero after jumping into a frozen lake to save a stranded dog. The officer braved the icy waters of Lake Mohawk, pushing the dog to safety. pic.twitter.com/AmZKnvgWMK — Fox News (@FoxNews) December 22, 2025

Благодарение на предпазното оборудване, спасяването приключи успешно, като полицай Пуун е невредим, без признаци на хипотермия.

„Този инцидент е важно напомняне за опасностите от леда“, се казва в изявление на местното полицейско управление. „Условията могат да се променят бързо и често са непредсказуеми. Моля, бъдете внимателни около замръзнали водоеми, за да пазим всички в безопасност – както хора, така и животни.