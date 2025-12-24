Свят

Полицай спаси куче от замръзнало езеро (ВИДЕО/СНИМКИ)

24 декември 2025, 15:08
Полицай спаси куче от замръзнало езеро (ВИДЕО/СНИМКИ)
Източник: iStock

Г ероична спасителна акция се разигра в сряда, 24 декември, на замръзналото езеро Мохок в Ню Джърси, където полицай Майкъл Пуун рискува собствения си живот, за да измъкне паникьосано куче от ледените води, след като то се озова заклещено върху напукания лед, предаде New York Post

След получен сигнал, полицай Пуун и двама негови колеги пристигат на място и откриват кучето, заклещено в дупка в тънкия лед. Пуун облича специален костюм за спасяване в студена вода, завързва въжета за себе си и започва внимателно да пълзи по корем към животното.

Видеокадри от акцията показват как, докато полицаят се приближава, уплашеното куче отплува панически встрани, пропадайки в друга пробойна в леда.

В този критичен момент Пуун не се поколебава и скача в ледената вода. Той бързо хваща кучето и го избутва към сигурна повърхност, след което колегите му издърпват и двамата на брега с въжетата.

Благодарение на предпазното оборудване, спасяването приключи успешно, като полицай Пуун е невредим, без признаци на хипотермия.

„Този инцидент е важно напомняне за опасностите от леда“, се казва в изявление на местното полицейско управление. „Условията могат да се променят бързо и често са непредсказуеми. Моля, бъдете внимателни около замръзнали водоеми, за да пазим всички в безопасност – както хора, така и животни.

 

Източник: New York Post    
спасяване на куче замръзнало езеро полицай Майкъл Пуун акция по спасяване Ню Джърси опасности от леда леден костюм хипотермия безопасност на животни зимни рискове
