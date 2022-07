Стрелба на парад по случай 4 юли в предградие на Чикаго, има загинали

П етима души бяха убити и най-малко 16 бяха хоспитализирани след днешната стрелба на парад по случай деня на независимостта на САЩ в предградие на Чикаго, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Управата на град Хайлънд парк съобщи в публикация на сайта си, че петима души са загинали, а 16 са прехвърлени в болница.

"Множество служители на правоохранителните органи се отзоваха на сигнала и обезопасиха периметъра около центъра на Хайлънд парк", се казва в изявлението

Shooting reported at the 4th July Parade at Highland Park, Illinois pic.twitter.com/5rhp2o335t