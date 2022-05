Масова стрелба в САЩ: Загинаха 19 деца и двама възрастни

О семнадесетгодишен американец откри огън в начално училище в щата Тексас и уби 19 ученици и двама възрастни. После бе ликвидиран от полицията.

Тази драма отново потопи САЩ в хроничния кошмар на насилието, причинено от огнестрелните оръжия.

А президентът Джо Байдън призова американците да се противопоставят на оръжейното лоби и да окажат натиск върху членовете на Конгреса да приемат разумни закони за правото за притежаване на оръжие, обобщават световните агенции.

"Време е да превърнем болката в действие", заяви Байдън в реч в Белия дом. Той беше очевидно разстроен от масовото убийство в Тексас. "Кога, за Бога, ще се противопоставим на оръжейното лоби?", допълни той и каза, че е отвратен и изтощен от серията от масови стрелби в училища. "Трябва да действаме", каза Байдън и се обяви за връщане на забраната върху нападателните оръжия и за приемане на други "закони за оръжията, продиктувани от здравия разум"."

Breaking News: A gunman killed 14 children and a teacher at an elementary school in Uvalde, Texas, Gov. Greg Abbott said. The 18-year-old suspect was also killed. https://t.co/5zJTcrL1NK — The New York Times (@nytimes) May 24, 2022

Губернаторът на щата Тексас Грег Абът заяви, че стрелецът е убил жертвите си по един жесток начин.

Трагедията се разигра в град Ювалди, на около 130 километра западно от Сан Антонио. Нападателят бе идентифициран като Салвадор Рамос. Той е носил най-малко една полуавтоматична пушка и е бил в паравоенна униформа, поясни полицейски сержант Ерик Естрада.

Рамос първоначално прострелял баба си, която сега е в болница. После с кола отишъл в училището и извършил масовото убийство. Мотивите за атаката остават неизвестни.

В учебното заведение "Роб" са учели деца на възраст под 10 години. Там се обучавали над 500 малчугани, сред които близо 90 процента са от семейства на латиноси.

BREAKING: Uvalde, Texas, elementary school shooting:



- 14 students, 1 teacher killed, per governor Gov. Abbott

- Suspect, local 18-year-old high school student, is dead

- Suspect also shot his grandmother



More: https://t.co/VCKVKoRdub pic.twitter.com/c56SVy7dBu — ABC News (@ABC) May 24, 2022

Масовото убийство стана в момент, в който Байдън се връщаше от обиколката си в Азия. Веднага след като той пристигна във Вашингтон, той направи обръщение към нацията от Белия дом.

Вицепрезидентката Камала Харис също призова за действия относно насилието с огнестрелно оръжие, дефинирано като национален бич. "Нашите сърца продължават да са разбити. Ние трябва да намерим смелост да действаме", каза тя в обръщение до Конгреса.

Председателката на Камарата на представителите на Конгреса Нанси Пелоси нарече стрелбата чудовищен акт, отнел бъдещето на "нашите скъпи деца".

Бившият президент на САЩ Барак Обама заяви, че отдавна е настъпило времето за действие спрямо насилието с огнестрелни оръжия.

Знамената в цялата страна ще са свалени днес наполовина в знак на траур.

I’m addressing the nation on the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas. https://t.co/8WI1nWHu6R — President Biden (@POTUS) May 25, 2022

В последните години САЩ преживяха няколко масови стрелби в училища. През 2018 г. при стрелба в гимназия в Паркланд, щата Флорида бяха убити 17 души, повечето от които - тийнейджъри. През 2012 г. при стрелба в началното училище "Санди хук" в Нютаун, щата Кънектикът бяха убити 26 души, сред които 20 деца.

"Близо 10 години след стрелбата в "Санди хук" нашата страна е парализирана не от страх, а от оръжейно лоби и една политическа партия, която не показва никакво желание да действа по какъвто и да е начин, който може да помогне да се избегнат тези трагедии", каза Обама, визирайки американското оръжейно лоби и Републиканската партия.

В Сената закон срещу насилието с огнестрелно оръжие беше подкрепен от мнозинството от сенаторите, но въпреки това не успя да преодолее необходимия праг от 60 сенаторски гласа, за да се превърне в действащ нормативен акт.

Часове преди нападението извършителят изпратил на жена в Лос Анджелис съобщение "Напът съм да го направя", пише британският в. "Дейли мейл".

На 12 май Рамос тагнал жената в снимка на закупените от него оръжия и ѝ казал, че "ще публикува отново снимките на оръжията му".

"Какво общо имат оръжията ти с мен", отговорила тя в петък.

"Просто исках да те тагна".

В 5:43 сутринта Рамос пратил съобщението "Напът съм да го направя".

"Да направиш какво?", отговорила тя. В отговор той я уверил, че ще й каже преди 11 часа и я подканил да остане будна.

"Имам малка тайна, която искам да ти споделя", добавил бъдещият нападател с усмихната емотиконка. "Бъди благодарна, че те тагнах".

"Не, това е просто плашещо", гласял отговорът. "Едва те познавам, а ти ме тагваш в снимка с някакви огнестрелни оръжия?"

Последното му съобщение, от 9:16 сутринта, може да се разчете като "отивам да се занимая с въпроса на чист въздух" или "отивам да ги изпозасрелям". Стрелбата започнала в 11:32.

Жената реагирала с ужас на новините. Тя изразява съжаление, че не е останала будна, за да може поне да се опита да го разубеди.

"Не знаех", заявява тя.

В отговор на въпрос на потребител на "Инстаграм" дали двамата са имали връзка тя подчерта, че едва го познавала и дори не живее в Тексас.

Нападателят е застрелян от служител на граничната охрана на САЩ, който влязъл в училището, без да изчака подкрепление. Агентът бил ранен от Рамос, който стрелял иззад барикада, но успял да излезе от училището, съобщава Асошиейтед прес, като цитира анонимен източник.

Първоначално нападателят блъснал автомобила си край училището, което накарало съсед да се обади на спешния номер 911. Двама местни полицаи влезли в престрелка с нападателя и били простреляни. Не е ясно колко време е минало преди да пристигнат други представители на силите на реда.