Стрелба и дим в час пик в метрото в Ню Йорк

Н яколко души са простреляни на платформата на метростанция в Бруклин по време на сутрешния час пик във вторник, съобщава „Ню Йорк Таймс”.

Предварителните доклади сочат, че са простреляни петима души.

Полицията издирва мъж висок около 1,65 см, 80 кг., с противогаз и оранжева строителна жилетка във връзка със стрелбата.

Полицейските служители са били извикани в метростанцията на 36-а улица в „Сънсет Парк” около 8:30 часа тази сутрин (15:30 българско време). Имало е и информация за дим в метростанцията, като свидетели твърдят, че са чули експлозия.

Влаковете по няколко линии на метрото в Ню Йорк са спрени временно.

