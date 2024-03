"Невротично и склонно да се оплаква": Как отравянето с олово промени личността на едно поколение

И злагането на олово като дете не само намалява интелигентността и уврежда психичното здраве като възрастен, но също така променя личността, установява огромно проучване. Резултатите са в съответствие с предишни открития за ефектите от излагането на олово в детството, но техните последици са големи в светлината на огромното широко разпространено отравяне с ниско ниво на олово от едно поколение.

Оловото е невротоксин, опасен на почти всяко ниво. Има изобилие от доказателства, че може да намали коефициента на интелигентност през целия живот при тези, които са били изложени на него като деца. Също така се свързва с по-нисък контрол на импулсите и повишено насилие. Значителни изследвания подкрепят идеята, че нарастването на престъпността, наблюдавано в индустриализирания свят от края на 60-те до 90-те години, и последвалия грандиозен спад, е следствие от поставянето на олово в бензина и след това отстраняването му.

Д-р Тед Шваба от Тексаския университет в Остин е проучил, дали експозицията на олово влияе върху личността на възрастните - върху личностните черти на “Голямата петорка“. В докладите на Националната академия на науките Шваба използва измервания на олово на 1,5 милиона души в Америка и Европа, които са направили онлайн тестове за личността.

Бяло олово и живак: Как суетата уби кралица Елизабет I (ВИДЕО)

“Вземаме личността си с нас навсякъде. Дори малък отрицателен ефект на оловото върху личностните черти, когато го обобщите за милиони хора и всички ежедневни решения и поведение, върху които нашата личност влияе, може да има наистина огромни ефекти върху благосъстоянието, производителността и дълголетието”, каза Шваба в изявление.

Освен това Шваба и съавторите отбелязват, че скромните ефекти, предизвикани от оловото в рамките на нормалния диапазон на личностните черти, са изследвани само в едно малко проучване.

Учените са открили по-малко здрави личности сред възрастните американци, които са израснали в окръзи с високи нива на олово. Само по себе си това откритие може да бъде объркано от фактори като различията в градската и селската култура. Въпреки това Законът за чистия въздух, който постепенно премахва оловния бензин, не се прилага с еднаква скорост навсякъде. Шваба установява, че хората, родени след спадане на концентрациите на олово в техния окръг, са извлекли полза, невиждана в окръзи, които са използвали безоловен бензин едва по-късно.

How lead poisoning changed the personality of a generation. https://t.co/KoKv8toRi2 pic.twitter.com/D4l3FtGYok