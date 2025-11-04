Любопитно

Най-добрата защита от олово в храната, според токсиколог

За децата загрижеността е особено голяма, тъй като по-малките им тела и метаболизъм ги правят по-уязвими

4 ноември 2025, 16:26
Източник: iStock

О ловото не би трябвало да присъства в храната ви, нали?

Излагането на този елемент е свързано с редица здравословни проблеми, включително нарушения в развитието, увреждане на нервната система и проблеми със слуха при децата, както и високо кръвно налягане, болки в ставите и репродуктивни проблеми при възрастните, предаде CNN.

В същото време продължават да се появяват съобщения за високи нива на олово в хранителни продукти като ябълково пюре, канела на прах, протеинови прахове и шоколад. Тази година Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) установи нови насоки за ограничаване на съдържанието на олово в бебешките храни.

Естествено е да се запитате: защо изобщо би имало олово в диетата ви?

Как оловото попада в храната

Оловото е естествено срещащ се метал в нашата планета и е било използвано в продукти като бензин, бои, водопроводи, козметика, керамика и батерии, според Националния институт за здраве на околната среда.

Често оловото в храната идва от почвата. „Най-честата причина е, че оловото, както другите метали и тежки метали, е естествена част от земята и земната кора“, каза д-р Джоузеф Загорски, токсиколог и асистент-професор в Центъра за изследване на безопасността на съставките в Университета на Мичиган.

Някои растения са по-склонни да абсорбират оловото от почвата и да го складират в тъканите си, добави той. Ако културите се отглеждат в райони с по-високи нива на олово в околната среда, те може да съдържат повече от този метал.

Но не всички източници на олово в околната среда са естествени, каза Загорски. Човешки дейности като топене на метали често водят до замърсяване с олово, а също така е имало пестициди, съдържащи олово, отбеляза той.

Използването на оловен бензин също може да доведе до замърсяване на растенията чрез въздуха, каза д-р Таша Стойбър, старши учен в Групата за опазване на околната среда. Оловото е премахнато от бензина за автомобили, но все още се използва в някои видове горива.

Замърсяването може да се случи и чрез добавяне на олово в храната, както изглежда се е случило през 2023 г. с някои пакетирани ябълкови пюрета. Но това обикновено не е случаят.

По-близо до нулата

Тъй като тежкият метал се намира в околната среда, хората едва ли ще достигнат точка на нулево излагане на олово в храната или другаде. Въпреки това оловото – дори в малки дози – може да има здравословни последици, каза Стойбър.

За децата загрижеността е особено голяма, тъй като по-малките им тела и метаболизъм ги правят по-уязвими към вредите, причинени от излагането, според FDA.

Федералната агенция работи за намаляване на излагането на замърсители чрез храната при децата до възможно най-близо до нула. Не е установено безопасно ниво на излагане на олово, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ.

Въпреки това FDA използва референтна стойност от 2,2 микрограма на ден за излагане на олово чрез храната за деца и 8,8 микрограма на ден за жени в детеродна възраст. Експертите използват тези числа, за да оценят кога излагането може да представлява проблем и даден продукт трябва да бъде сигнализиран.

Най-добрата ви защита срещу оловото

Насоките за излагане на олово чрез храната са трудни за прилагане на практика у дома и вероятно няма да знаете точно колко олово има в храната, която ядете, каза Стойбър.

Тя препоръчва да се информирате за марки, които редовно тестват своите хранителни продукти за нива на олово. А най-добрата ви защита срещу оловото – и всеки друг токсин – е разнообразна, богата на хранителни вещества диета, каза Загорски.

Консумирането на разнообразни храни може да помогне по два начина. Първо, намалява вероятността да ядете твърде много от една храна, която може да съдържа повече олово.

Например, по-рано тази година доклад установи олово в протеинови прахове. Случайната употреба на тези протеинови прахове не е толкова тревожна, колкото ако някой прави протеинови шейкове три пъти на ден.

„Протеиновият прах е предназначен да бъде добавка, а не диета“, каза Загорски.

Второ, разнообразната и богата на хранителни вещества диета може да помогне на естествените защитни механизми на тялото срещу нежелани елементи, добави той. Тялото ви предпочита да абсорбира желязо пред оловото – така че, ако имате достатъчно желязо в диетата си, храносмилателната ви система е по-вероятно да остави оловото да премине, каза той.

„Дозата прави отровата“, каза Загорски. „Тялото ви е много добро в това да се грижи за себе си и да се освобождава от токсините, така че се уверете, че му предоставяте инструментите, от които се нуждае, и не прекалявайте с консумацията на едно нещо.“

Източник: CNN    
здраве здравеопазване Олово в храната Здравословни рискове Замърсяване с олово Бебешки храни Токсични метали Предотвратяване на отравяне Хранителна безопасност Деца и олово FDA насоки Разнообразна диета
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
