Стотици птици паднаха мъртви в Мексико. Защо?

Р ояк от стотици птици се удря в земята. По улицата лежат трупове – птиците са убити от удара. Това е гледката, с която се събудиха няколко човека в щата Чихуахуа в Мексико на 7 февруари.

Милиони хора по света станаха свидетели на птичето клане, благодарение на кадри от охранителни камери, разпространени в социалните мрежи, но видеото предизвика повече въпроси, отколкото отговори.

A flock of birds have dropped dead from unknown causes mid-flight in Mexico.



Two theories have been suggested for their mysterious sudden deaths - one they may have inhaled toxic fumes or they may have been electrocuted by a surging power line



