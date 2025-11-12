Свят

Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград

Планът е да се събори бившето армейско командване в сръбската столица, за да се направи място за луксозен хотелски комплекс

12 ноември 2025, 06:58
Какво означава името на на кмета на Ню Йорк Зохран Куаме Мамдани?

Какво означава името на на кмета на Ню Йорк Зохран Куаме Мамдани?
Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски
Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан
Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?

Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?
Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп

Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп
Вулканично изригване в Хавай създаде невероятен атмосферен феномен (ВИДЕО)

Вулканично изригване в Хавай създаде невероятен атмосферен феномен (ВИДЕО)
Русия и Украйна си размениха мощни удари

Русия и Украйна си размениха мощни удари
Край на бюджетната парализа в САЩ

Край на бюджетната парализа в САЩ

С тотици протестираха срещу плана за събаряне на бившето армейско командване в сръбската столица Белград, за да се направи място за луксозен хотелски комплекс. Този проект е свързан със зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Кушнер.

Студентската демонстрация се състоя четири дни след като парламентът подкрепи специален закон, класифициращ преустройството на бомбардираното командване на югославската армия като спешен проект, което ускорява процеса на получаване на разрешителни.

Планът на Кушнер, който е женен за Иванка Тръмп и бивш старши съветник на Доналд Тръмп, е деликатен, тъй като сградата беше ударена по време на водени от САЩ удари на НАТО за прекратяване на войната в Косово през 1998-99 г.

Affinity Partners на Кушнер подписа 99-годишен договор за наем на обекта през 2024 г., малко след като властите оттеглиха статута му на „културно богатство“, предаде АФП.

Въпреки това, подозренията, че документите, използвани за отмяна на защитата на обекта, са били фалшифицирани, доведоха до разследване и спиране на проекта на Affinity през май.

„Сега те могат законно да разрушат тази сграда, но ние няма да го позволим. Днес сме тук, за да им дадем предупреждение и да им кажем, че нашата история и културно наследство са важни за нас“, заяви студентката Валентина Моравчевич пред телевизия N1 по време на митинга.

Втори партньор в проекта е базираният в ОАЕ строителен предприемач Eagle Hills, който вече участва в преустройството на брега на река Свети Ваврицин в Белград – друг проект, който предизвика обществено недоволство.

Президентът Александър Вучич, който се бори с нарастващото недоволство от смъртоносния инцидент на железопътната гара в Нови Сад през ноември миналата година, за която много сърби обвиняват корупцията, защити проекта на Affinity.

„Ние предоставяме земята, а те инвестират най-малко 650 милиона евро (753 милиона долара), което е огромна инвестиция за нашата страна“, каза Вучич пред проправителствената телевизия Pink TV, подчертавайки, че не става въпрос за продажба, а за дългосрочен лизинг.

„Това ще повиши стойността на всичко в Белград, ще привлече още повече туристи“, добави той.

Източник: БГНЕС    
Белград протест Тръмп зет проект
Последвайте ни
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Мистерията около кометата 3I/ATLAS и необяснимите сигнали от мрежата Starshield на SpaceX

Мистерията около кометата 3I/ATLAS и необяснимите сигнали от мрежата Starshield на SpaceX

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

pariteni.bg
11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 1 час
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 1 час
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 1 час
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 1 час

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ВСС разглежда освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор

ВСС разглежда освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор

България Преди 1 час

Двугодишният срок за изпълнение на функциите ѝ изтича в началото на декември

4 необичайни причини да ядете сладко всеки ден

4 необичайни причини да ядете сладко всеки ден

Любопитно Преди 1 час

Научен поглед върху ползите и рисковете от едно от най-популярните домашни лакомства

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

България Преди 8 часа

Службата осъди действията на шофьор, защото не реагирал на специалния режим на движение

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Свят Преди 10 часа

Русия се стреми да обхване Гуляйполе от изток и да отреже логистичните маршрути към Покровск

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

България Преди 11 часа

Близо 200 000 души подкрепиха петиция с искане за справедлива присъда

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

България Преди 12 часа

В мотивите си държавният глава изтъква, че са направени и стъпки в правилната посока

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Свят Преди 13 часа

Полицията блокира пътя към 758-метровия мост

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин

Свят Преди 13 часа

И при двата случая няма ранени

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

България Преди 13 часа

България получи 438,6 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Хванаха деца, продавали дрога в Горна Оряховица

Хванаха деца, продавали дрога в Горна Оряховица

България Преди 14 часа

Днес на двамата непълнолетни са повдигнати обвинения

eMAG Black Friday 2025: над 40 милиона продукта за кампанията

eMAG Black Friday 2025: над 40 милиона продукта за кампанията

Любопитно Преди 14 часа

Разгледй офертите в статията

Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер

Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 14 часа

Емоционални реакции ще съпътстват трудното решение

Олимпийци призовават Иран да спре екзекуцията на шампион по бокс

Олимпийци призовават Иран да спре екзекуцията на шампион по бокс

Свят Преди 14 часа

"Светът не трябва да стои безучастен, докато Иран заглушава своите шампиони“

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Свят Преди 14 часа

Дипломатите търсят начини да ускорят процеса въпреки ветото на унгарския премиер Виктор Орбан

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

България Преди 15 часа

"В рамките на около общо 4 часа са проверени повече от 480 водачи на индивидуални електрически превозни средства"

Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо в центъра на скандал с неплатена хотелска сметка - ето какво се случи

Свят Преди 15 часа

Португалският треньор е обвинен, че е напуснал Турция, оставяйки след себе си неплатена сметка от близо 750 хиляди евро в луксозен хотел в Истанбул

Всичко от днес

От мрежата

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 12 ноември, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 12 ноември, сряда

Edna.bg

Апоел разгроми Баскония в София и оглави Евролигата (снимки)

Gong.bg

Спрягат интересно име за мениджър на Илия Груев в Лийдс

Gong.bg

Екстремно силна магнитна буря удари Земята

Nova.bg

„Вентилаторите” на природата: Как се избират имената на ураганите

Nova.bg