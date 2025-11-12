Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград

Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?

С тотици протестираха срещу плана за събаряне на бившето армейско командване в сръбската столица Белград, за да се направи място за луксозен хотелски комплекс. Този проект е свързан със зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Кушнер.

Студентската демонстрация се състоя четири дни след като парламентът подкрепи специален закон, класифициращ преустройството на бомбардираното командване на югославската армия като спешен проект, което ускорява процеса на получаване на разрешителни.

Планът на Кушнер, който е женен за Иванка Тръмп и бивш старши съветник на Доналд Тръмп, е деликатен, тъй като сградата беше ударена по време на водени от САЩ удари на НАТО за прекратяване на войната в Косово през 1998-99 г.

Affinity Partners на Кушнер подписа 99-годишен договор за наем на обекта през 2024 г., малко след като властите оттеглиха статута му на „културно богатство“, предаде АФП.

Въпреки това, подозренията, че документите, използвани за отмяна на защитата на обекта, са били фалшифицирани, доведоха до разследване и спиране на проекта на Affinity през май.

„Сега те могат законно да разрушат тази сграда, но ние няма да го позволим. Днес сме тук, за да им дадем предупреждение и да им кажем, че нашата история и културно наследство са важни за нас“, заяви студентката Валентина Моравчевич пред телевизия N1 по време на митинга.

Втори партньор в проекта е базираният в ОАЕ строителен предприемач Eagle Hills, който вече участва в преустройството на брега на река Свети Ваврицин в Белград – друг проект, който предизвика обществено недоволство.

Президентът Александър Вучич, който се бори с нарастващото недоволство от смъртоносния инцидент на железопътната гара в Нови Сад през ноември миналата година, за която много сърби обвиняват корупцията, защити проекта на Affinity.

„Ние предоставяме земята, а те инвестират най-малко 650 милиона евро (753 милиона долара), което е огромна инвестиция за нашата страна“, каза Вучич пред проправителствената телевизия Pink TV, подчертавайки, че не става въпрос за продажба, а за дългосрочен лизинг.

„Това ще повиши стойността на всичко в Белград, ще привлече още повече туристи“, добави той.