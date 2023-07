Столтенберг към Зеленски: Путин подцени смелостта на украинския народ

К огато Русия нахлу в Украйна, Путин подцени смелостта на украинския народ, куража на украинските сили и решителността на украинското ръководство. Но той подцени и единството и силата на НАТО, заяви днес генералният секретар на алианса Йенс Столтенберг на съвместна пресконференция във Вилнюс с президента на Украйна Володимир Зеленски.

Алиансът ще остане с вас колкото дълго трябва, каза Столтенберг и допълни, че съюзниците са предоставили десетки милиарди в помощ на Украйна. Създадохме нов съвет НАТО-Украйна и дадохме обещание, че Украйна ще стане член, приехме нова програма за трансформиране на украинските въоръжени сили от такива от съветската епоха в такива с оперативна съвместимост с НАТО. Украйна е по-близка с НАТО от когато и да било, премахнахме изискването за План за действие за членство – една от стъпките, некоито трябва да бъдат изпълнени от всяка държава кандидат, каза Столтенберг

Решенията във Вилнюс са нов етап от отношенията НАТО-Украйна, днес се срещаме като равни. Очаквам с нетърпение деня, в който ще се срещнем като съюзници, каза в заключение генералният секретар на алианса.

Лидерите на НАТО ще обсъдят днес във Вилнюс теми като Русия, Китай и бързо променящата се ситуация със сигурността с украинския президент Володимир Зеленски и колегите си от Индо-тихоокеанските страни.

Вчера Зеленски не се сдържа, като откровено описа липсата на график за присъединяването на Киев към пълноправен член на НАТО като „абсурдна“.

Но тази сутрин той изрази по-примирителен тон, излагайки своите приоритети за преговорите за деня, изказвайки благодарност към съюзниците за тяхната подкрепа.

По-рано се състоя среща между Риши Сунак и президента Зеленски, която се проведе при закрити врати, но камерите уловиха техния поздрав преди срещата.

По-късно Зеленски сподели снимки от срещата с коментар.

"Трета среща и трети успех за Украйна на срещата на върха днес. Обсъдихме отбранителните нужди на Украйна, по-нататъшното сътрудничество за разширяване на възможностите на украинската армия на бойното поле, по-специално чрез далекобойни оръжия и в бъдеще модерна западна авиация", написа Зеленски в Twitter.

"Благодарен съм на министър-председателя и Обединеното кралство за подкрепата за присъединяването на Украйна към НАТО и за участието в предоставянето на Украйна на ефективни гаранции за сигурност за периода преди членството в Алианса. Особено съм благодарен на Обединеното кралство за неотдавнашното успешно провеждане на конференцията за възстановяване на Украйна в Лондон и взетите решения за предоставяне на дългосрочна финансова подкрепа на страната ни, по-специално чрез разпределяне на замразени активи за възстановяването на Украйна", написа още президентът Зеленски.

Meeting with Prime Minister of the United Kingdom Rishi Sunak @RishiSunak. Third meeting and third success for Ukraine at the summit today.



We discussed Ukraine's defense needs, further cooperation to expand the capabilities of the Ukrainian army on the battlefield, in… pic.twitter.com/74ryG5TMYb