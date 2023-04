Киев иска да знае кога ще стане член на НАТО, Столтенберг: Мястото ви е в Алианса

П резидентът Володимир Зеленски днес заяви, че е време НАТО да вземе политическо решение да покани Украйна да се присъедини към военния алианс, и че Киев иска да знае кога ще стане член, съобщи Ройтерс.

Украинският лидер заяви на съвместна пресконференция в Киев с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, че срещата на върха на НАТО във Вилнюс през юли може да стане историческа и че е бил поканен да присъства.

"Благодарен съм за поканата да присъствам на срещата на върха, но също така е важно Украйна да получи съответната покана", каза той пред репортери, цитиран от УНИАН.

"Няма нито една обективна пречка пред политическото решение да поканим Украйна в алианса и сега, когато повечето хора в страните от НАТО и мнозинството украинци подкрепят присъединяването на Украйна към НАТО, е време за съответните решения", допълни Зеленски.

Бъдещето на Украйна е в НАТО, заяви Столтенберг при първото си посещение в страната след руската инвазия преди 14 месеца.

"Нека бъда ясен: законното място на Украйна е в евроатлантическото семейство. Мястото на Украйна по право е в НАТО. И с течение на времето нашата подкрепа ще ви помогне да направите това възможно", заяви Столтенберг на пресконференцията със Зеленски в Киев.

Той обеща военната подкрепа за Украйна да продължи, като заяви, че досега съюзниците от НАТО са обучили десетки хиляди украински военнослужещи и са предоставили 65 милиарда евро само за военна помощ.

"НАТО е с вас днес, утре и ще бъде с вас толкова дълго, колкото е необходимо", заяви Столтенберг, преди да покани Зеленски на срещата на върха на НАТО във Вилнюс през юли.

