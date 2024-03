Стела Маккартни представи насочена към устойчивостта колекция в Париж

О ранжерия в парка "Андре Ситроен" беше подходяща сцена за екологично ориентираното дефиле на дизайнерката Стела Маккартни на Седмицата на модата в Париж, предаде Асошиейтед прес.

На първия ред на ревюто ѝ седяха двамата останали живи членове на "Бийтълс" - баща й Пол Маккартни и Ринго Стар.

Стела Маккартни се радва на подкрепата на конгломерата за луксозни стоки Ел Ве Ем Аш (LVMH), за да подчертае спешната необходимост индустрията да се справи с въздействието си върху планетата.

"Ние сме една от най-вредните индустрии", каза Маккартни в предизвикателство към луксозните къщи.

Представянето на колекцията започна с кратък филм, озвучен от носителките на "Оскар" Оливия Колман и Хелън Мирън, който приканва света да защити Майката Земя. Посланието на Маккартни е ясно: Блясъкът не трябва да е за сметка на планетата.

Дизайнерката залага на пайети, изработени от рециклиран алуминий, искрящи фалшиви диаманти и чанти от алтернативна кожа.

Тренчкотите, имитиращи крокодилска кожа, са изработени от ЕпълСкин (AppleSkin) - веганска кожа, произведена от ябълкови отпадъци.

Ефектни манта, едно от което беше разходено по подиума от Лила Мос - дъщерята на Кейт Мос, се отличаваха с каскадни обръчи и шик в силуета, което накара моден познавач да ги нарече "новите кожени палта".

Stella McCartney says sustainability doesn't have to sacrifice luxury in Beatles-filled Paris runway https://t.co/IrfsiT5R3h