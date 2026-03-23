Старт на съдебния процес за най-тежката жп катастрофа в Гърция, влаковете спират за 24 ч.

Д ългоочакваният съдебен процес за най-тежката железопътна катастрофа в Гърция, при която 57 души загинаха, започна в град Лариса, предаде AFP. (*Видеото е архивно!)
Тежки обвинения срещу още трима железопътни служители заради влаковата трагедия в Гърция
36 души са обвинени, а по време на процеса ще бъдат изслушани над 350 свидетели. Процесът се провежда близо до мястото на трагедията – централната част на страната, където на 28 февруари 2023 г. се сблъскаха товарен и пътнически влак.
- Железопътният транспорт спира за 24 часа на 23 март
Железопътният транспорт в Гърция ще бъде напълно спрян в понеделник, 23 март, поради 24-часова стачка на железопътните работници. Стачката съвпада с началото на съдебния процес за катастрофата в Темпи от 2023 г. Панелинската железопътна федерация заяви: „Три години след трагедията, отнела живота на 57 несправедливо загинали наши съграждани, обществото продължава да търси това, което би трябвало да е очевидно – пълното разкриване на истината и поемането на отговорност там, където действително принадлежи.“
В изявление железопътният оператор „Хеленик Трейн“ предупреди, че част от късните влакове в неделя вечерта преди стачката ще бъдат заменени с автобуси. Пътниците се призовават да следят актуалните обявления на оператора и да планират пътуванията си съобразно временното спиране на железопътните услуги.
- Как се случи катастрофата
В сблъсъка, станал между градовете Патра и Солун, загинаха 57 души, а над 80 бяха ранени. По първоначални данни, инцидентът се дължи на комбинация от техническа неизправност и човешка грешка.
Пътническият влак, превозващ над 300 пътници, се движел по график от Атина към северната част на страната, когато се сблъскал с товарен влак, който се движел на съседна коловозна линия. Ударът бил с голяма скорост, което довело до буквално разкъсване на вагони и тежки разрушения по инфраструктурата.
- Реакцията на властите
След катастрофата правителството на Гърция обяви национален траур. Транспортният министър обеща пълно разследване, като специална комисия от експерти от ЖП сектора и полицията била натоварена със задачата да установи причините. Бяха прегледани техническите системи на влаковете, сигнализацията и комуникацията между машинистите и диспечерите.
Резултатите от първоначалното разследване показаха редица нарушения: бавни или непълни проверки на системата за автоматична сигнализация, пропуски в поддръжката на коловозите и потенциална грешка на персонала на дежурните диспечери.
- Кой е обвинен
Сред 36-те обвиняеми има бивши служители на железницата, диспечери, както и представители на фирми, отговарящи за поддръжката на инфраструктурата и оборудването. Прокуратурата твърди, че всеки от тях е проявил непредпазливост, която е допринесла за катастрофата.
- Очаквания и ход на процеса
Процесът се очаква да продължи няколко месеца, като ще бъдат изслушани свидетели от всички нива – от пътници и персонал на влака до експерти по безопасността и инженери. Специално внимание ще се отдели на техническите аспекти на сигнализацията и на комуникацията между влаковите машинисти и централата.
Според наблюдатели този процес е от ключово значение за Гърция, тъй като ще даде отговор на въпросите защо най-новата модернизация на железопътната система не е предотвратила трагедията и какви мерки трябва да се вземат, за да се гарантира безопасността на пътниците.
- Последствия за железопътната система
След катастрофата гръцките власти предприеха спешни мерки за преглед на сигурността по всички линии и засилено обучение на персонала. Няколко проекта за модернизация на сигнализацията и контрол на движението бяха ускорени, а част от диспечерските станции преминаха към по-съвременни системи.
Междувременно семействата на жертвите и пострадалите получиха първоначални компенсации, а държавата пое ангажимент за продължаваща подкрепа.
- Важен урок за Европа
Трагедията от 28 февруари 2023 г. остава една от най-тежките железопътни катастрофи в Европа за последните години и поставя сериозни въпроси за безопасността на железопътния транспорт, особено при смесване на товарни и пътнически линии.