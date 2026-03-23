Старт на съдебния процес за най-тежката жп катастрофа в Гърция, влаковете спират за 24 ч.

Д ългоочакваният съдебен процес за най-тежката железопътна катастрофа в Гърция, при която 57 души загинаха, започна в град Лариса, предаде AFP. (*Видеото е архивно!)

36 души са обвинени, а по време на процеса ще бъдат изслушани над 350 свидетели. Процесът се провежда близо до мястото на трагедията – централната част на страната, където на 28 февруари 2023 г. се сблъскаха товарен и пътнически влак.

Железопътният транспорт в Гърция ще бъде напълно спрян в понеделник, 23 март, поради 24-часова стачка на железопътните работници. Стачката съвпада с началото на съдебния процес за катастрофата в Темпи от 2023 г. Панелинската железопътна федерация заяви: „Три години след трагедията, отнела живота на 57 несправедливо загинали наши съграждани, обществото продължава да търси това, което би трябвало да е очевидно – пълното разкриване на истината и поемането на отговорност там, където действително принадлежи.“

В изявление железопътният оператор „Хеленик Трейн“ предупреди, че част от късните влакове в неделя вечерта преди стачката ще бъдат заменени с автобуси. Пътниците се призовават да следят актуалните обявления на оператора и да планират пътуванията си съобразно временното спиране на железопътните услуги.

Как се случи катастрофата

В сблъсъка, станал между градовете Патра и Солун, загинаха 57 души, а над 80 бяха ранени. По първоначални данни, инцидентът се дължи на комбинация от техническа неизправност и човешка грешка.

Пътническият влак, превозващ над 300 пътници, се движел по график от Атина към северната част на страната, когато се сблъскал с товарен влак, който се движел на съседна коловозна линия. Ударът бил с голяма скорост, което довело до буквално разкъсване на вагони и тежки разрушения по инфраструктурата.

Реакцията на властите

След катастрофата правителството на Гърция обяви национален траур. Транспортният министър обеща пълно разследване, като специална комисия от експерти от ЖП сектора и полицията била натоварена със задачата да установи причините. Бяха прегледани техническите системи на влаковете, сигнализацията и комуникацията между машинистите и диспечерите.

Резултатите от първоначалното разследване показаха редица нарушения: бавни или непълни проверки на системата за автоматична сигнализация, пропуски в поддръжката на коловозите и потенциална грешка на персонала на дежурните диспечери.

Кой е обвинен

Сред 36-те обвиняеми има бивши служители на железницата, диспечери, както и представители на фирми, отговарящи за поддръжката на инфраструктурата и оборудването. Прокуратурата твърди, че всеки от тях е проявил непредпазливост, която е допринесла за катастрофата.

Очаквания и ход на процеса

Процесът се очаква да продължи няколко месеца, като ще бъдат изслушани свидетели от всички нива – от пътници и персонал на влака до експерти по безопасността и инженери. Специално внимание ще се отдели на техническите аспекти на сигнализацията и на комуникацията между влаковите машинисти и централата.

Според наблюдатели този процес е от ключово значение за Гърция, тъй като ще даде отговор на въпросите защо най-новата модернизация на железопътната система не е предотвратила трагедията и какви мерки трябва да се вземат, за да се гарантира безопасността на пътниците.

Последствия за железопътната система

След катастрофата гръцките власти предприеха спешни мерки за преглед на сигурността по всички линии и засилено обучение на персонала. Няколко проекта за модернизация на сигнализацията и контрол на движението бяха ускорени, а част от диспечерските станции преминаха към по-съвременни системи.

Междувременно семействата на жертвите и пострадалите получиха първоначални компенсации, а държавата пое ангажимент за продължаваща подкрепа.

Важен урок за Европа

Трагедията от 28 февруари 2023 г. остава една от най-тежките железопътни катастрофи в Европа за последните години и поставя сериозни въпроси за безопасността на железопътния транспорт, особено при смесване на товарни и пътнически линии.