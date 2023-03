Отново сблъсъци между полиция и протестиращи в Атина

С блъсъци между полицаи и демонстранти избухнаха oтново в Атина по време на протест заради смъртоносната влакова катастрофа, станала в началото на седмицата, предаде агенция Ройтерс.

Около 7500 души, студенти и железопътни работници, се събраха по-рано в неделния ден пред гръцкия парламент, за да изразят гнева си след катастрофата, която отне живота на 57 души, предимно хора на възраст между 20 и 30 години.

Сблъсъци с полицията на протестите в Гърция след влаковата катастрофа

Protests continued in Greece over a tragic train accident earlier this week that left at least 57 people dead https://t.co/R8QHoPVCRV pic.twitter.com/H3ZbmPOYGp

Смята се, че инцидентът се дължи на човешка грешка и пропуски в мерките за безопасност на железопътната мрежа.

Синдикатите на железничарите обявиха протест днес на площад Синтагма и стачка, която спря движението на влаковете и през уикенда. Към протеста се присъединиха и служители на атинското метро.

Румънец е сред жертвите на влаковата катастрофа в Гърция

Началникът на жп гарата в Лариса, който е обвинен във връзка с катастрофата, се яви вчера пред местния съд, но получи един ден отсрочка, за да подготви защитата си, съобщават местните медии. Неговият адвокат Стефанос Пандзардзидис заяви вчера пред журналисти, че нови доказателства изискват един ден отсрочка по делото.

A large protest took place in Athens today over the #greecetraincrash. Much of #Greece society does not consider this an accident, rather it holds the government responsible for obsolete infrastructure. pic.twitter.com/DnH8uNMEa5