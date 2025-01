Протести след изтекли записи, свързани с влаковата катастрофа в Гърция през 2023 г.

П ротести се провеждат днес в цяла Гърция заради влаковата катастрофа в Темпе през 2023 г., при която загинаха 57 души, а десетки бяха ранени, съобщи електронното издание на вестник "Катимерини". Те обхващат най-малко 97 града на територията на Гърция, сред които Атина, където започнаха в 12:00 ч. местно и българско време, и Солун.

В протеста се включват и 13 града по света, информира още изданието, като публикува специално изработена карта, в която са отбелязяни, наред с други градове, Мадрид, Лондон, Истанбул, Париж, Амстердам.

Влаковата катастрофа се случи малко преди полунощ на 28 февруари 2023 г. край Лариса, Централна Гърция, при челен сблъсък между два влака, пътнически и товарен. Повечето от жертвите бяха млади хора – студенти, които се връщаха в солунските университети.

Протестните действия идват след изтичането на аудиодоказателства по-рано тази седмица, които сочат, че около 30 от 57-те жертви на катастрофата са били все още живи след сблъсъка на влаковете, информира гръцкото издание. Аудиозаписите свидетелстват, че тези пътници са починали по-късно, вероятно в резултат на задушаване или изгаряния, тъй като сблъсъкът е причинил голяма експлозия и пожар.

Аудиозаписите са направени след подаването на сигнала за сблъсъка до спешния телефон 112 и идват от телефоните на някои от студентите, които са се връщали с влака след дълга празнична ваканция. В тях може да се чуе как студентите викат за помощ и се опитват да си поемат дъх.

