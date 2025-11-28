Любопитно

Тейлър Суифт и Хю Джакман свидетели на бурния скандал между Райън Рейнолдс и Джъстин Балдони

Блейк Лайвли заведе дело срещу колегата си и режисьор на филма Балдони през декември 2024 г., обвинявайки ги в сексуален тормоз и отмъщение

28 ноември 2025, 13:16
Т ейлър Суифт и Хю Джакман са били в стаята, когато Райън Рейнолдс се е изправил срещу Джъстин Балдони заради критиките към теглото на съпругата му Блейк Лайвли.

Нов документ, включен като доказателство в продължаващото съдебно дело, представлява хронология на събитията, изпратена от екипа на съоснователя на Wayfarer Studios Джейми Хийт до публициста на Балдони по имейл през юли 2024 г.

Според документа, на 25 април 2023 г. Балдони отишъл в мезонета на Рейнолдс и Лайвли в Ню Йорк, където Рейнолдс „излял гнева си“ върху него за това „колко ужасно е било“ да пита за теглото на една жена. Той твърдял, че Балдони „е унижавал Блейк заради теглото й“, а Балдони „бил напълно засрамен, извинил се и дори се разплакал“.

В резюмето се посочва още, че близките приятели на двойката — 35-годишната Суифт и 57-годишният Джакман — „също са били в апартамента по време на срещата“.

Блейк Лайвли заведе дело срещу колегата си и режисьор на филма Балдони през декември 2024 г., обвинявайки ги в сексуален тормоз и отмъщение — обвинения, които той отрича. Делото е насрочено за март 2026 г.

Суифт и Джакман са сред потенциалните свидетели, изброени по-рано от правния екип на Лайвли.

Джакман подкрепи Лайвли, като присъства на премиерата на „Никога повече“ на 9 август 2024 г. в Ню Йорк, където позира с актрисата и Рейнолдс. Той и Лайвли се появиха заедно и на корицата на септемврийския брой на Vogue за 2024 г.

Името на Суифт се появява и в други части от съдебната битка, като адвокатите на Балдони се опитаха да я призоват за разпит през май.

По това време представител на певицата я дистанцира от филма, заявявайки: „Тейлър Суифт никога не е стъпвала на снимачната площадка на този филм, не е участвала в кастинг или творчески решения, не е писала музиката за филма, никога не е виждала монтаж или е правила бележки по филма, дори не е гледала ‘Никога повече’ до седмици след публичното му излизане и пътува по света през 2023 и 2024 г., оглавявайки най-голямото турне в историята.“

Представителят добави: „Връзката, която Тейлър имаше с този филм, беше разрешението за използване на една песен, ‘My Tears Ricochet’“, като подчерта, че името ѝ се използва „за привличане на обществен интерес чрез създаване на таблоидни кликбейтове, вместо да се фокусира върху фактите по случая“.

TMZ по-рано съобщи, че по време на среща между Лайвли, Рейнолдс и Балдони, проведена за обсъждане на пренаписана сцена, Суифт била извикана от Лайвли да се появи в мезонета ѝ, без да знае причината.

Според източник, близък до Суифт, певицата е вярвала, че Лайвли е „насрочила срещата си“, така че пътищата ѝ с Балдони да се пресекат.

„Джъстин се канеше да си тръгне след двучасовата среща, когато Тейлър влезе и тя му беше представена за първи и единствен път“, казва източникът пред TMZ, като отбелязва, че Суифт е изразила вълнението си от филма на Балдони, „защото той е шеф на нейна приятелка“.

В изменената си жалба адвокатите на Лайвли обвиняват Балдони, че е „намирал тайни начини да критикува тялото и теглото ѝ“ по време на продукцията на филма. В документа се твърди, че Лайвли „беше унизена, когато научи, че г-н Балдони тайно се е обадил на фитнес треньора ѝ без нейно знание или разрешение и е намекнал, че иска тя да отслабне за две седмици“.

В насрещен иск за 400 милиона долара, който впоследствие бе отхвърлен от съдия, адвокатите на Балдони обясняват, че той се е свързал с треньора на Лайвли „за да попита колко тежи Лайвли, за да може да тренира мускулите на гърба си, подготвяйки се за сцена с повдигане на тежести“. Балдони твърди, че искал да „избегне контузия“, тъй като „страдал от травми на гърба през целия си живот“. Според жалбата му, по време на срещата през април 2023 г. „ядосан“ Рейнолдс „крещял на Балдони и го обвинил, че е засрамил жена му“, казвайки: „Как смееш, по дяволите, да питаш за теглото на жена ми? Какво ти става?“

Адвокатите на Балдони твърдят, че „конфронтацията между Рейнолдс и Лайвли е била толкова агресивна, че Балдони е смятал, че няма друг избор, освен да поднесе многократни (и напълно неоправдани) извинения за това, което е било добросъвестен и разумен въпрос“, зададен на треньора.

Балдони също обвинява Рейнолдс, че го е „ругал“ по време на среща през януари 2024 г. Адвокатът му Брайън Фрийдман по-късно заяви пред Page Six, че Рейнолдс е бил „ядосан“, „строг“ и „разпален“ по време на разговора, но уточни, че не го е „агресивно ругал“: „Определението за ругаене е да се скараш или критикуваш гневно“.

Източник: people.com    
Блейк Лайвли Райън Рейнолдс Джъстин Балдони Тейлър Суифт Хю Джакман Съдебно дело Унижение заради тегло Сексуален тормоз
