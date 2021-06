Путин благодари на Байдън, рублата поскъпна

П резидентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Джо Байдън приключиха преговорите си в тесен формат в Женева, съобщи Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер.

Двамата се споразумяха да върнат посланиците на САЩ и Русия, предаде Reuters.

"Започнаха консултации по всички комплексни въпроси на взаимодействие по дипломатически път. Там се натрупаха много въпроси. Беше ми показано, че американската страна иска да бъдат намерени решения. Що се отнася до Украйна - тази тема влезе в задънена улица. Не мога да кажа много подробности. Но президентът Байдън е съгласен, че решението на кризата в Украйна е в прилагането на Минските споразумения", посочи Путин.

