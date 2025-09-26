Свят

26 септември 2025, 11:52
Сергей Лавров: НАТО и ЕС водят война срещу Русия през Украйна
Сергей Лавров   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Р уският министър на външните работи Сергей Лавров заяви в четвъртък, според публична публикация в Telegram, че НАТО и Европейският съюз водят война срещу Русия, „използвайки Украйна като прокси“, и „директно участват“ в конфликта.

Изказванията на Лавров следват многократни твърдения от Кремъл, че военната и финансова помощ на Запада за Украйна представлява пряка враждебност към Русия,

пише Newsweek.

Това изявление идва на фона на повтарящи се прониквания на дронове във въздушното пространство на съюзници от НАТО. Във вторник НАТО предупреди Русия, че е готова да защити „всяка педя от територията на съюза“, след като Естония съобщи, че руски изтребители са нарушили въздушното ѝ пространство миналата седмица.

Това проникване последва подобен инцидент в Полша по-рано този месец, когато около 20 дрона от Москва навлязоха в полското въздушно пространство. Само тази седмица Дания съобщи за няколко инцидента с дронове в критична инфраструктура, докато руски десантен кораб беше забелязан край датското крайбрежие.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски, чиято страна е във война с Русия от 2022 г., заяви във вторник , че е бил изненадан от изказванията на президента на САЩ Доналд Тръмп по-рано тази седмица, когато Тръмп каза, че вярва, че Украйна би могла да си върне територията, превзета от и дори повече.

„Беше изненада за мен, прав сте“, каза Зеленски пред Fox News във вторник.

„Бяха много положителни сигнали от страна на Тръмп и Америка, че ще бъдат с нас до края на войната“,

добави той.

В публикация в Truth Social Тръмп подкрепи Украйна и способността ѝ да „се бори и да ВЪРНЕ цяла Украйна в първоначалната ѝ форма“. Той също критикува Русия, наричайки я „хартиен тигър“. Тези думи представляват голяма промяна спрямо времето, когато Тръмп посрещна с червен килим Владимир Путин в Аляска при срещата им миналия месец.

Промяната в отношението на Тръмп, предизвика гнева на съюзници на Путин в Русия. Високопоставения служител на Кремъл,

Дмитрий Медведев, отправи остро ядрено предупреждение към САЩ

след като украинският президент Зеленски заяви, че в Москва трябва да научат къде е най-близкото им бомбоубежище, ако не прекратят войната с Русия.

В интервю за Axios Зеленски обяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал ясна подкрепа за украински удари по руски обекти като енергийна инфраструктура и оръжейни заводи и че ако Киев получи повече американско оръжие с дълъг обсег, „ще го използваме“.

„Киевският наркоман каза, че Кремъл трябва да знае къде е бомбоубежището, за да могат обитателите му да се скрият, когато той използва американско оръжие с дълъг обсег“, написа Медведев, който е заместник-председател на Съвета за сигурност към президента Путин и сам е бил президент и премиер на Русия, в публикация в социалната мрежа X.

„Този психопат трябва да знае, че Русия може да използва оръжия, срещу които бомбоубежище няма да те защити. Американците също трябва да имат предвид това“, заплаши Медведев.

Източник: Newsweek    
