Среднощна руска атака в Одеса, има ранен и материални щети

П рез нощта руснаците атакуваха Одеса и областта с дронове от временно окупирания полуостров Крим, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм". Близо час е продължила напрегната бойна работа на силите на украинската ПВО.

По информация на областния управител в резултат на падащи отломки в Одеса и региона са повредени 4 гаража, стъклата на прозорци на 20 частни жилищни сгради, 4 леки автомобила и две пристройки към жилищни сгради. Един човек е пострадал – 74-годишен мъж. Медиците са му оказали помощ на място.

Служителите на реда описват щетите от поредното престъпление, извършено от руснаците срещу мирното население на Одеска област, информира Олег Кипер.

Ukrainian Defense Forces destroyed 24 Russian Shahed UAVs during a night attack on September 13, targeting Mykolaiv, Odessa, Kherson, Khmelnytskyi, and Ivano-Frankivsk. https://t.co/CaZvVsQWW5