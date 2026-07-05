„Най-високите заплати в света“: Украйна сменя стратегията и привлича чужди войници с хиляди долари

У крайна се опитва да се справи с недостига на персонал, като предлага на чуждестранните доброволци по-високи заплати и по-дълги срочни договори за служба в пехотните и щурмовите части. Успехът на тази инициатива обаче ще зависи не само от броя на наемниците, но и от това дали те могат да бъдат убедени да останат на служба по-дълго, коментира изданието Business Insider, на което се позовава украинската агенция УНИАН.

Както отбелязва изданието, миналия месец украинските власти представиха голяма актуализация на системата за заплащане на военните. Ще бъдат въведени договори за пехотни и щурмови части, вариращи от 6 до 14 месеца. В зависимост от броя на дните с пряко бойно участие средната месечна заплата може да бъде около 300 000 гривни, с максимум до 460 000 гривни. Министърът на отбраната Михаил Фьодоров заяви, че това би трябвало да направи службата по-привлекателна за чужденците, тъй като предлага „най-високите заплати в света за пехотинци“. Заявената цел е 30-50% от тези позиции да бъдат запълнени с чужденци. Изданието отбелязва, че пехотните и щурмовите части остават сред най-опасните на фронтовата линия. Поради постоянната заплаха от удари с дронове, дори достигането на предни позиции често представлява смъртен риск, така че високите заплати могат да бъдат важен стимул за новите доброволци.

Както обаче обясни Райън О'Лиъри, командир на доброволческото подразделение Chosen („Избрани“), проблемът не е само в привличането на нови попълнения. Той отбелязва, че много чужденци традиционно възприемат 6-месечния договор като край на службата си. Докато завършат основното обучение и пристигнат в бойно подразделение, те често имат само няколко седмици, за да изпълнят бойните мисии, преди да напуснат Украйна.

УНИАН се позовава и на източници на Business Insider, които отбелязват също, че за повече от четири години пълномащабна война мотивацията на наемниците се е променила. Ако през 2022 г. много от тях са идвали по идеологически или политически причини, сега финансовите условия са все по-важни. Наемникът ​​с позивна Канте отбеляза, че Украйна сега се конкурира на международния пазар не само с наемници, но и с опитни военни. „Ако искате да привлечете хора, трябва да им плащате“, подчерта той, добавяйки, че нивата на възнаграждение трябва да са конкурентни с други глобални горещи точки.

Както обаче отбелязва изданието, само високите заплати може да не са достатъчни. О'Лиъри смята, че ограниченият достъп до украинските цифрови военни системи и по-малкото ежедневни помощи в сравнение с украинските военнослужещи също възпрепятстват задържането на чуждестранен военен персонал. Той смята, че държавата трябва да осигури най-равностойните условия за служба на чужденците.

Авторът на статията отбелязва, че украинската армия като цяло гледа положително на новите договори. По-специално, американският ветеран Чарли, който в момента кандидатства за служба в 3-ти армейски корпус на Украйна, нарече новите условия „положителни стъпки“, които не само би трябвало да насърчат чужденците да дойдат в Украйна, но и да ги мотивират да останат на служба след минималния 6-месечен срок.