По стъпките на Григор: Иван Иванов стана №1 в света по тенис за юноши и влезе в историята

И ван Иванов бе отличен като световен шампион при юношите за 2025 година на официалната церемония World Tennis Champions Awards, организирана от Международната тенис федерация в Лондон. Събитието се проведе в престижния музей на Виктория и Алберт.

С това признание Иванов влезе в историята като първия български тенисист, който получава наградата на ITF за №1 в света при юношите.

Отличието идва след изключителен сезон, в който младият българин триумфира на сингъл при юношите на „Уимбълдън“ и US Open. Така той се превърна в първия състезател от 2018 година насам, спечелил две титли от Големия шлем в рамките на един сезон при юношите. Иванов стана и едва вторият българин след Grigor Dimitrov с трофей от турнир от Големия шлем в тази възрастова категория.

През сезона българинът достигна и до полуфиналите на Roland-Garros, спечели турнир от категория J300 във Франция и игра финал на надпревара от категория J500 в Милано. Силните му резултати го задържаха на върха на световната ранглиста за юноши в продължение на 47 седмици.

Успехите на Иванов не се ограничиха само до юношеския тенис. През май 2025 г. той завоюва и първата си титла при мъжете на турнир в Унгария, а няколко месеца по-късно дебютира за националния отбор на България за Davis Cup при победата над Финландия.

Престижната награда затвърждава мястото на Иван Иванов сред най-обещаващите млади таланти в световния тенис и бележи още една историческа страница за българския спорт.