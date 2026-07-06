Челен сблъсък край Добрич: Седем души пострадаха

С едем души са пострадали при челен сблъсък между два автомобила по път II-29 Добрич – Варна. По първоначална информация на полицията при тежкия инцидент няма загинали, а ранените са получили медицинска помощ.

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Катастрофата е станала в района на петия километър след изхода на Добрич в посока Варна. Заради произшествието движението по участъка беше временно ограничено, като се наложи шофьорите да изчакват до разчистването на пътя и извършването на оглед на мястото.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по път II-29 вече е напълно възстановено и автомобилите преминават нормално в двете посоки.

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Причините за челния сблъсък все още се изясняват. Предстои разследване, което да установи как се е стигнало до инцидента и дали са нарушени правилата за движение.

Тревожна статистика

Катастрофата край Добрич е поредният тежък пътен инцидент в страната. По данни на МВР през последното денонощие в България са регистрирани общо 33 пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 37 души. Загинали няма.

Въпреки липсата на жертви, статистиката остава тревожна и показва, че броят на тежките катастрофи по пътищата продължава да бъде висок. От пътната полиция отново призовават водачите да бъдат внимателни зад волана, да спазват ограниченията на скоростта, да пазят дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, особено по натоварени междуградски маршрути.