България

Челен сблъсък край Добрич: Седем души пострадаха

Пътят към Варна беше временно затворен заради катастрофата

Василена Василева Василена Василева

6 юли 2026, 07:06
Челен сблъсък край Добрич: Седем души пострадаха

С едем души са пострадали при челен сблъсък между два автомобила по път II-29 Добрич – Варна. По първоначална информация на полицията при тежкия инцидент няма загинали, а ранените са получили медицинска помощ.

Четири катастрофи с пострадали за ден в Добричко, сред тях три деца

Катастрофата е станала в района на петия километър след изхода на Добрич в посока Варна. Заради произшествието движението по участъка беше временно ограничено, като се наложи шофьорите да изчакват до разчистването на пътя и извършването на оглед на мястото.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по път II-29 вече е напълно възстановено и автомобилите преминават нормално в двете посоки.

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа край Добрич

Причините за челния сблъсък все още се изясняват. Предстои разследване, което да установи как се е стигнало до инцидента и дали са нарушени правилата за движение.

  • Тревожна статистика

Катастрофата край Добрич е поредният тежък пътен инцидент в страната. По данни на МВР през последното денонощие в България са регистрирани общо 33 пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 37 души. Загинали няма.

Въпреки липсата на жертви, статистиката остава тревожна и показва, че броят на тежките катастрофи по пътищата продължава да бъде висок. От пътната полиция отново призовават водачите да бъдат внимателни зад волана, да спазват ограниченията на скоростта, да пазят дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, особено по натоварени междуградски маршрути.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова    
ПТП Добрич Челен сблъсък Седем пострадали Път II-29 Временно ограничение Тревожна статистика Пътна безопасност МВР данни Разследване на причини Без загинали
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Челен сблъсък край Добрич: Седем души пострадаха

Челен сблъсък край Добрич: Седем души пострадаха

6 юли: Когато танковете не дойдоха, но си отиде един президент

6 юли: Когато танковете не дойдоха, но си отиде един президент

Седмица без следа: Разширяват издирването на 11-годишната Наталия

Седмица без следа: Разширяват издирването на 11-годишната Наталия

Почитаме велик светец, надарен със силата да изцерява болни

Почитаме велик светец, надарен със силата да изцерява болни

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Невероятно, Никола Цолов записа двойна победа на „Силвърстоун“

Невероятно, Никола Цолов записа двойна победа на „Силвърстоун“

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 3 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 3 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 3 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Огнен ад в Южна Франция: Евакуираха близо 5000 души заради мащабен горски пожар

Огнен ад в Южна Франция: Евакуираха близо 5000 души заради мащабен горски пожар

Свят Преди 41 минути

Огънят обхвана над 1600 хектара в департамента Източни Пиренеи

Масирана руска атака срещу Киев, има жертви и ранени

Масирана руска атака срещу Киев, има жертви и ранени

Свят Преди 1 час

Русия атакува украинската столица с дронове и балистични ракети. Има поражения по жилищни сгради и пожари в няколко района на града

<p>Невероятната история на Цунами: Кучето, което спаси 13 живота след трусовете във Венецуела</p>

От изоставено кученце до герой: Невероятната история на Цунами – кучето, което спаси 13 живота след трусовете във Венецуела

Любопитно Преди 1 час

Изоставеното и малтретирано по улиците на Каракас бордър коли Цунами се превърна в национален герой на Венецуела. По време на разрушителните земетресения през юни 2026 г., четириногият спасител откри 13 оцелели под отломките преди да се пенсионира

Скрити увреждания от хроничния стрес: Как умът ви може да разболее тялото ви

Скрити увреждания от хроничния стрес: Как умът ви може да разболее тялото ви

Свят Преди 2 часа

Тялото не си измисля симптомите – нека разгледаме защо започва да ни говори чрез болка

,

Яйце, авокадо или котидж сирене: Кой е истинският шампион по съдържание на протеин

Любопитно Преди 2 часа

Търсите перфектния източник на белтъчини за диетата си? Сравняваме три от най-популярните здравословни храни на пазара, за да развенчаем митовете и да излъчим истинския шампион в чинията

,

МВР разследва сигнал за джип на Емрах Стораро в парка на Созопол

България Преди 9 часа

Очаква се в утрешния ден от МВР да излязат с официална позиция

Дипломация в Анкара: Тръмп събира Зеленски, Ердоган и Аш Шараа на срещата на НАТО

Дипломация в Анкара: Тръмп събира Зеленски, Ердоган и Аш Шараа на срещата на НАТО

Свят Преди 9 часа

Американският президент ще разговаря с Володимир Зеленски в сряда на срещата на НАТО в Анкара. Висш служител на САЩ обяви, че Тръмп вижда „замръзване на бойното поле“ и изпитва истинско чувство за неотложност да спре кръвопролитията

,

Турция забрани къпането в Черно море

Свят Преди 10 часа

Сред засегнатите е курортът Шиле край Истанбул

.

Нов скандал в Лондон: Разследват Найджъл Фараж за укрити доходи и милиони от криптодарения

Свят Преди 11 часа

Лидерът на „Реформирай Обединеното кралство“ е заплашен от второ разследване за скрити доходи, свързани с криптоинвеститори. Ако се докаже нарушение, Фараж може да бъде отстранен от Камарата на общините и да се стигне до нови избори

По стъпките на Григор: Иван Иванов стана №1 в света по тенис за юноши и влезе в историята

По стъпките на Григор: Иван Иванов стана №1 в света по тенис за юноши и влезе в историята

България Преди 11 часа

Младият талант Иван Иванов стана първият български тенисист, отличен от ITF като №1 в света при юношите. Наградата в музея „Виктория и Алберт“ увенча историческия му сезон с титли от Уимбълдън и US Open и 47 седмици на върха на ранглистата

н

След месеци прекъсване: Морските връзки между Иран и Катар се възобновиха след месеци прекъсване

Свят Преди 11 часа

Така отпада въведеното в края на юни ограничение, което временно спря движението на рибарски и ветроходни съдове

От 1 август: Вдигат доходния праг за получаване на детски надбавки

От 1 август: Вдигат доходния праг за получаване на детски надбавки

България Преди 12 часа

Промените ще обхванат около 440 000 деца

„Най-високите заплати в света“: Украйна сменя стратегията и привлича чужди войници с хиляди долари

„Най-високите заплати в света“: Украйна сменя стратегията и привлича чужди войници с хиляди долари

Свят Преди 13 часа

Киев въвежда нови договори с рекордни възнаграждения, за да се справи с недостига на персонал на фронта. Според Business Insider обаче, за да задържи бойците, Украйна трябва да предложи по-дълги контракти и равни условия с местните войници

Зеленски поиска от Макрон допълнителни системи за противовъздушна отбрана

Зеленски поиска от Макрон допълнителни системи за противовъздушна отбрана

Свят Преди 13 часа

Украинският президент информира Еманюел Макрон за дипломатическите перспективи и ситуацията на бойното поле. В разговор с френския си колега Зеленски подчерта нуждата от допълнителни системи за ПВО и засилване на европейския натиск спрямо Русия

Мощно изригване на вулкана Етна спря полетите до Сицилия

Мощно изригване на вулкана Етна спря полетите до Сицилия

Свят Преди 14 часа

Вулканът изхвърли високи стълбове от пепел и дим над района

.

Песков: ЕС се превръща във военно-политически блок и усложнява конфликта в Украйна

Свят Преди 14 часа

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обвини Запада в пряка подкрепа при насочването на удари срещу руски обекти. Той предупреди за възможни провокации от страна на Киев преди срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли

Всичко от днес

От мрежата

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Видимското пръскало от птичи поглед

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 6 - 12 юли: Успехът чука на вратата, проявете такт и търпение

Edna.bg

Дневен хороскоп за 6 юли, понеделник

Edna.bg

Куриоз помрачи радостта на англичаните: резерва се контузи от радост и го откараха в болница (ВИДЕО)

Gong.bg

Хари Кейн: Луд мач, не мога да говоря

Gong.bg

От Барбароса, през японската градина до Рамщайн: Историята на един от най-необикновените градове в света

Nova.bg

Юлска жега и гръмотевични бури

Nova.bg