Свят

Турция забрани къпането в Черно море

Сред засегнатите е курортът Шиле край Истанбул

5 юли 2026, 22:18
Турция забрани къпането в Черно море
Източник: iStock

З аради опасни морски условия властите в редица крайбрежни райони на Турция временно забраниха къпането в морето, съобщават местни медии. Ограниченията засягат както популярни курорти по Черноморието, така и населени места по крайбрежието на Мраморно море.

Сред засегнатите е курортът Шиле край Истанбул - една от най-предпочитаните летни дестинации за жители на мегаполиса и туристи. Местната администрация забрани достъпа до морето на повечето плажове в района заради силно вълнение и опасни подводни течения. Изключение е направено единствено за плажовете Аязма и Агва.

Подобни мерки са въведени и в крайбрежните градове Текирдаг, Коджаели и Къркларели, разположени по брега на Мраморно море. Забрана за плуване е обявена и в редица черноморски провинции, сред които Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе, Артвин и Самсун.

Според турските метеоролози основната причина за ограниченията не са валежите, а силният вятър и бурното море, които създават риск за летовниците. От метеорологичните служби предупреждават, че вълнението остава значително и условията за къпане са опасни.

Очаква се част от забраните да останат в сила и през следващите дни, докато обстановката по крайбрежието се нормализира. Местните власти призовават гражданите и туристите да спазват указанията за безопасност и да не навлизат във водата въпреки високите летни температури.

Източник: Специално за БТА от Нахиде Дениз    
Опасни морски условия Забрана за къпане Турция Крайбрежни райони Черноморие Мраморно море Силно вълнение Туристи Местни власти Безопасност
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