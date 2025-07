Спътникови снимки разкриват продължаваща работа в иранския ядрен обект, бомбардиран от САЩ

Н ови сателитни снимки показват, че работата в иранския завод за обогатяване на ядрено гориво във Фордо, който беше ударен от американски бомбардировачи B-2 преди малко повече от седмица, продължава, съобщи CNN .

Снимките са събрани от Maxar Technologies в неделя. Maxar заяви, че то „разкрива продължаваща дейност във и в близост до вентилационните шахти и дупки, причинени от въздушните удари по комплекса за обогатяване на гориво във Фордо миналата седмица“.

На снимките се вижда, че "багер и няколко души персонал са разположени непосредствено до северната шахта на хребета над подземния комплекс. Кранът изглежда работи на входа на шахтата/отвора".

Според Maxar под хребета се виждат и няколко допълнителни превозни средства, които са паркирани покрай пътеката, изградена за достъп до обекта.

По-рано този месец американски бомбардировачи B-2 хвърлиха повече от дузина бомби-бункери върху иранските ядрени обекти Фордо и Натанз, а ракети „Томахоук“, изстреляни от американска подводница, удариха обекта Исфахан в централен Иран.

Според председателя на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн американските бомби Massive Ordnance Penetrator (MOP) са били насочени към двете вентилационни шахти във Фордо.

Миналата седмица той заяви на брифинг в Пентагона, че повечето от бомбите, хвърлени във Фордо, „са имали за задача да влязат в главната шахта, да се придвижат надолу в комплекса със скорост над 1000 фута в секунда и да се взривят в пространството на мисията“.

Бившият ядрен инспектор Дейвид Олбрайт, който сега ръководи Института за наука и международна сигурност, заяви, че снимките от Фордо в събота показват, че „иранците работят активно на двете места за въздействие на МОП, проникващи във вентилационните шахти“ в завода.

Олбрайт смята, че дейността „може да включва запълване на кратерите, както и извършване на инженерна оценка на щетите и вероятно вземане на радиологични проби“. Кратерите над основните шахти остават отворени".

