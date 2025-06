New York Post: Само САЩ могат да пробият иранския ядрен обект "Фордо"

О става само едно иранско ядрено съоръжение в списъка с мишени на Израел - и може да зависи изцяло от САЩ да го премахнат, пише New York Post .

(Във видеото: Какви са очакванията за пазара на петрол след размяната на удари между Иран и Израел)

Иранският завод за обогатяване на уран "Фордо" представлява крепост, изградена дълбоко сред планините. Заводът се намира на около 90 метра под повърхността.

Това съоръжение остава извън обсега на израелските боеприпаси. Смята се, че само 15-тонната американска "разрушител на бункери" GBU-57A/B (Massive Ordnance Penetrator) притежава нужната мощ, за да проникне до него.

Въпреки че Израел понякога изненадва Запада с обхвата на своите оръжия и стратегии, досега нищо, показано публично, не подсказва, че разполага със средства да пробие защитите на "Фордо", смята Никълъс Карл, изследователски мениджър на проекта Critical Threats на Американския предприемачески институт.

Досега президентът Тръмп дава знак, че се интересува повече да играе ролята на миротворец, отколкото да се включва в конфликта на израелска страна.

Inside Iran’s Fordow nuclear site – a fortress in the mountains Israel likely needs the US and ‘bunker buster’ bombs to topple https://t.co/EKYNJVTJBT pic.twitter.com/qVf3xpW5Tt — New York Post (@nypost) June 16, 2025

Завършеното през 2009 г. съоръжение "Фордо" се намира сред планините на около 160 км южно от Техеран и представлява едно от трите главни съоръжения за обогатяване на уран в Иран.

Години наред Иран укрепва съоръжението, за да избегне повечето сериозни нападения на Израел, насочени срещу ядрената му програма.

"Техеран се погрижи съоръжението да издържи на въздушни удари, превръщайки "Фордо" в далеч по-трудно за поразяване, за разлика от другите съоръжения, атакувани през изминалите години", обясни Карл.

Базата може да не приютява най-модерните съоръжения за обогатяване на уран в Иран, но притежава високоусъвършенствани центрофуги, представляващи главната цел на Израел.

"Цялата операция трябва да завърши с унищожаването на "Фордо", заяви Йехиел Лайтер, израелският посланик в САЩ, пред репортери в петък по време на първата вълна на атаките.

🚨

Iranian hackers managed to obtain a map of the Israeli regime's nuclear facilities, in addition to the map, they also discovered thermal geological images in order to prepare a new surprise for Israel#Israel #tahran #Iran #TelAviv pic.twitter.com/q9IyXs1ETA — Malik Hassan (@mlikhasan) June 16, 2025

За да достигне до тези центрофуги, Израел се нуждае именно от американските "разрушители на бункери". Това са бомби, създадени с предназначението да проникват на голяма дълбочина под повърхността и да унищожат съоръжението.

Бомбите "MOP" и другите американски "разрушители на бункери" са с порядъци по-мощни от американските бомби с тегло 1 тон, с които израелските ВВС съобщиха, че миналата година са проникнали под Бейрут, за да ликвидират лидера на "Хизбула" Хасан Насрала.

Не става ясно дали Израел притежава по-мощни проникващи бомби.

Но въпреки че Вашингтон разполага с нужните способности, Белият дом може да няма същото желание да предостави своя огнева мощ за директен удар срещу Иран.

"Без съмнение, за САЩ съществува стратегически интерес да попречат на Иран да се сдобие с ядрено оръжие, но при всяка намеса трябва да сме наясно с рисковете", смята Карл. "САЩ трябва да изчислят резултата от подобно нападение срещу Иран."

🚨🇮🇱 IDF MAP SHOWS DIRECT HITS ON IRANIAN NUCLEAR AND MILITARY TARGETS



Israel has released a strike map revealing dozens of hits across Northwestern Iran.



Targets: IRGC commanders, nuclear facilities, missile systems, air defenses, and scientists tied to Iran’s nuclear program.… https://t.co/SjVCFI1vIu pic.twitter.com/UQ6GKObUFU — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 16, 2025

Макар Иран да разполага с множество съоръжения за обогатяване на уран из страната, като съобщения сочат, че се строи и още една, още по-мощно укрепена лаборатория, много анализатори смятат, че падането на "Фордо" би било нужно, за да се изпълни израелската цел да се сложи окончателно край на ядрените амбиции на Техеран.

"Ако не превземеш "Фордо", не можеш да премахнеш възможността им да произвеждат материал за ядрено оръжие", заяви пред The New York Times Брет Макгърк, който изпълняваше функцията на координатор на Белия дом по въпросите на Близкия изток при няколко американски президенти.

