"Спрете да унижавате армията": Опит за военен преврат в Боливия

О питът за военен преврат в Боливия завърши с арест на организатора му - генерал Хуан Хосе Сунига, а изпратените от него срещу президентския дворец в столицата Ла Пас военни части се изтеглиха от централния площад "Мурильо", предаде Ройтерс. Президентът на южноамериканската държава Луис Арсе заклейми "опита за преврат" и призова за международна подкрепа, допълни агенцията.

Първо снощи военни подразделения, предвождани от междувременно снетия от поста на главнокомандващ боливийската армия генерал Сунига, се струпаха на площад "Мурильо", където се намира резиденцията на държавния глава.

Очевидци информираха Ройтерс, че танк е разбил портала на президентския дворец, а военнослужещи са нахлули вътре.

"Днес страната е изправена пред опит за държавен преврат. Днес, за пореден път, страната е изправена пред интереси, които стоят над демокрацията", заяви Арсе от президентския дворец, докато той бе атакуван от военнослужещи.

"Боливийският народ е призован да действа днес. Ние имаме нужда боливийците да се организират и мобилизират срещу държавния преврат в услуга на демокрацията", заяви още Арсе.

Няколко часа по-късно, според информация на сътрудник на Ройтерс, военните са се изтеглили от площад "Мурильо" и полицията е установила пълен контрол над ситуацията. Боливийските власти арестуваха Сунига и го отведоха на неизвестно за широката аудитория място, отбелязва Ройтерс.

В това време президентът Арсе назначи за главнокомандващ на армията на Боливия Хосе Уилсон Санчес на мястото на Сунига. Той призова за спокойствие и възстановяване на реда.

"Заповядвам на тези военнослужещи, които бяха мобилизирани на улиците, да се върнат по своите части. Молим кръвта на нашите военнослужещи да не бъде проливана", каза Санчес.

САЩ обявиха, че следят отблизо ситуацията и призоваха за спокойствие и въздържане от насилие.

Напрежението в Боливия се покачва във връзка с общонационалните избори, които предстои да бъдат произведени догодина, като ляво ориентираният политически бивш президент Ево Моралес възнамерява да се кандидатира срещу някогашния си съмишленик Арсе, посочва Ройтерс.

Моралес всява разединение в управляващата социалистическа партия и като цяло създава нестабилност в страната, обръща внимание агенцията.

Сунига наскоро обяви, че Моралес няма да може да се завърне на президентския пост и се зарече да го спре. Преди щурма на президентския дворец генералът се обърна към представители на медиите.

"Спрете да унищожавате страната, спрете да вкарвате народа в бедност, спрете да унижавате армията", обърна се генералът към управляващите. Той обеща, че ще освободи всички политически затворници, в това число и изпълнявалата длъжността на временен президент на Боливия Дженин Анес, осъдена за извършване на държавен преврат.

Впоследствие министърът на вътрешните работи на Боливия Едуардо дел Кастильо заяви, че Сунига е търсил обществена подкрепа и че това, че е имало деветима ранени по време на бунта, е доказателство, че случилото се "не е било учение".

Прокуратурата на Боливия обяви, че е започнала разследване срещу Сунига и неговите съучастници.

"Ние осъждаме по най-категоричен начин опита за държавен преврат в Боливия. Президентът Луис Алберто Арсе Катакора има нашата пълна подкрепа", написа в социалната платформа "Екс" президентът на Мексико Андрес Мануел Лопес Обрадор, на когото предстои да сдаде поста на новоизбраната за държавен глава Клаудия Шейнбаум.

The European Union condemns any attempt to undermine the constitutional order in #Bolivia and overthrow democratically elected governments, and expresses its solidarity with the Bolivian government and people.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на свой ред осъди боливийските военни, които се опитаха да свалят демократично избрания президент на страната, предаде ДПА.

"Твърдо осъждам опита да се свали демократично избраното правителство на Боливия", написа Фон дер Лайен в "Екс". "Европейският съюз стои зад демокраициите. Изразяваме своята силна подкрепа за конституционния ред и върховенството на закона в Боливия", заяви на свой ред в социалната мрежа председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.

I firmly condemn the attempts to overthrow the democratically elected government of Bolivia.



The European Union stands by democracies.



We express our strong support for the constitutional order and rule of law in Bolivia.