Съдия в Бразилия разследва Илон Мъск за възпрепятстване на правосъдието

С ъдията в бразилския върховен съд Александър де Мораеш започна разследване срещу Илон Мъск за възпрепятстване на правосъдието, свързано с неговата социална платформа „Екс“, съобщи Ройтерс, като се позовава на документи на съда.

Мъск оспорва решение на Мораеш, с което се разпорежда „Екс“ да блокира определени профили.

По-рано в неделя Мъск написа, че „Екс“ ще вдигне ограниченията върху профилите с аргумента, че са противоконституционни.

Knives out between Elon Musk & Brazilian Judge BREAKING: 🇧🇷 Brazil's Supreme Court says it is now investigating Elon Musk for obstruction of justice. #Brazil #ElonMusk #Israel #Iran pic.twitter.com/ONZl131Nmo

Нито Мъск, нито бразилските власти са разкрили досега за кои профили има издадено разпореждане за блокирането им. Мораеш разследва „дигитални милиции“, обвинявани в разпространението на фалшиви новини и послания на омраза по време на управлението на бившия президент Жаир Болсонаро. Съдията води разследване и на предполагаем опит за преврат от страна на Болсонаро.

В събота в публикация в „Екс“ Мъск обвини Мораеш в „неприкрито и многократно“ предателство към конституцията и народа на Бразилия. „Този съдия наложи огромни глоби, заплаши наши служители с арест и прекъсна достъпа до „Екс“ в Бразилия. В резултат ние вероятно ще изгубим всичките си приходи от Бразилия и ще се наложи да затворим офиса си там. Но принципите са по-важни от печалбата“, написа Мъск.

Милиардерът се зарече да оспори по съдебен път разпореждането за блокиране на профили в „Екс“.

Brazil's Supreme Court is investigating Elon Musk for spreading fake news and potentially obstructing justice, focusing on Musk's refusal to comply with court orders and his platform's role in the 'digital militias' network.

Could this threaten free speech? pic.twitter.com/P9T7AJM1jc