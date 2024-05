SPECULOOS-3 b: Учени откриха нова планета с размерите на Земята

М еждународен екип от учени откри нова планета с размерите на Земята, съобщи електронното издание Физ.орг. Тя се намира на 55 светлинни години и обикаля около звезда червено джудже.

Планетата е едва втората по рода си, открита около такъв тип звезда. Наречена е SPECULOOS-3 b. Тя завършва една обиколка около звездата за около 17 часа, която е повече от два пъти по-студена от нашето Слънце, десет пъти по-масивна и сто пъти по-слабо светеща.

Планетата вероятно е постоянно е обърната с една и съща страна към звездата си, подобно на разположението на Луната към Земята.

Откритието е направено в рамките на проекта SPECULOOS, който се ръководи от университета в Лиеж, Белгия, в сътрудничество с университетите в Бирмингам, Кеймбридж, Берн и Масачузетския технологичен институт в САЩ. SPECULOOS е създаден с цел да търси на екзопланети, обикалящи около ултрастудени звезди. Това става възможно с помощта на автоматизирана мрежа от телескопи, разположени по целия свят.

Ултрастудените звезди джуджета са изключително често срещани и съставят около 70% от звездите в Млечния път. В същото време те не се виждат ясно и са разпръснати, така че учените трябва да наблюдават данните от телескопите в продължение на няколко седмици, като следят всяка звезда поотделно, за да открият преминаващи планети.

