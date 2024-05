NOAA: Има 60% вероятност радиационна буря да удари Земята тази седмица

З емята все още не се е справила напълно с "тежките" слънчеви бури от миналата седмица, но учените вече предупреждават за нова "перфектна буря" с рядко срещано космическо време.

(Във видеото: Геофизик: Силната магнитна буря продължава днес и утре)

Слънцето изпуска мощни изригвания - емисии на електромагнитно излъчване, които съдържат големи количества заредени частици, чиято скорост се е ускорила и броят им се е увеличил поради интензивната магнитна активност на повърхността на звездата.

The recent big flare & #solarstorm launch is causing a #radiation storm to grow. Right now levels are enhanced, but could reach S1 levels by Dec 1 when the solarstorm passes nearby Earth (it will NOT hit us). Expect impacts to #radio comms & #GPS especially at high latitudes now! pic.twitter.com/ZBBd0dYeJK