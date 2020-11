Спасиха момиченце изпод руините в Измир

С пасители в Измир откриха под развалините на разрушена от земетресението в петък сграда четиригодишно момиченце, съобщи Анадолската агенция. Това е третото оцеляло дете, открито след опустошителното земетресение в Турция.

В профила си в Туитър кметът на града Тунч Сойер написа: "Имаме новина, която развълнува всички. Спасителите успяха да стигнат до оживяло дете."

Rescue teams in Turkey's quake-hit Izmir find a four-year-old child alive under debris 91 hours after the earthquake https://t.co/4inw0Dms0A pic.twitter.com/K0ofgUgQQw

Детето вече е извадено от руините, в които е престояло почти четири денонощия, и е откарано в болница. Според лекарите, състоянието на момиченцето е задоволително.

A 4-year-old girl has been rescued after surviving for 91 hours under rubble caused by the powerful earthquake that hit Izmir, Turkey pic.twitter.com/hkBfCwueN9