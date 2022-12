Наслаждавайте се, докато можете: Намаляването на кислорода ще задуши живота на Земята

З асега животът процъфтява на нашата богата на кислород планета, но Земята не винаги е била такава – и учените прогнозират, че в бъдеще атмосферата ще стане богата на метан и бедна на кислород.

Това вероятно няма да стане още милиард години. Но когато дойде промяната, тя ще се случи доста бързо, според изследване, публикувано през 2021 г. Това изместване ще върне планетата обратно до нещо подобно на състоянието, в което е била преди около 2,4 милиарда години.

