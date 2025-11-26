Собственикът на "Мис Вселена" продава конкурса заради скандали: "Писна ми"

П резидентът на "Мис Вселена" Раул Роха се оттегля и продава дяла си, седмици след като конкурсът беше помрачен от обвинения в манипулации и оставки.

На 24 ноември, Роха говори с мексиканската журналистка Адела Мика за състезанието, което се проведе в Банкок на 21 ноември, и неговата реакция на няколко скорошни обвинения в неправомерно поведение, насочени към организацията. В интервюто, проведено на испански, Роха уточни своята роля като президент и 50% акционер на Miss Universe, предаде People.

Той отбеляза, че "търси някого, на когото да предаде" конкурса, добавяйки, че "това е като тест, като щафетно бягане. На кого да предам щафетата?"

Когато Мика го попита защо е променил решението си след придобиването на конкурса през януари 2024, Роха отговори: "Просто ми писна.Толкова ми писна от всичките разговори. Не се поддавам на такова поведение."

Той продължи да изразява недоволството си от факта, че докато е "собственик, притежател, президент" на организацията, "всички искат да имат мнение" относно бизнеса.

"Искат да дойдат и да ти кажат какви решения да взимаш, как ги взимаш, защо назначаваш хора, защо освобождаваш хора и защо добавяш хора," каза Роха.

Роха не отговори на запитването на PEOPLE за коментар.

Той продължи да споменава Омар Харфуч, музиканта, който публично подаде оставка от позицията си в селекционната комисия на 18 ноември, само дни преди конкурса. Харфуч преди това твърдеше, че Miss Universe Organization е създала "импровизирано жури", за да избере 30 финалисти, преди участниците от 136 страни дори да излязат на сцената за предварителния кръг.

Конкурсът отхвърли твърденията на Харфуч в изявление, публикувано скоро след неговото обявление. В същия ден професионалният футболист Клод Макелеле също обяви, че се оттегля от позицията си на съдия по лични причини. Президентът на селекционната комисия, принцеса Камиля ди Борбоне деле Дуе Сицилии, по-късно също подаде оставка.

Няколко седмици по-рано, на 4 ноември, организацията Miss Universe попадна в заглавията, когато запис на живо показа разгорещен конфликт между изпълнителния директор Навац Ицарагрисил и Фатима Бош, която представляваше Мексико и в крайна сметка спечели конкурса. Роха незабавно обяви множество санкции срещу Ицарагрисил, включително ограничение за участие в конкурса.

След шокиращата оставка на Харфуч, състезателка от Miss Universe — която пожела да остане анонимна — каза на PEOPLE, че слуховете за тайния избор на топ 30 са "сърцераздирателни".

"Толкова много участници направиха жертви от личния си живот, напуснаха работата си и прекараха година в подготовка за този момент. Някои от нас се разболяха, бяха хоспитализирани или изтощени, спейки само три до четири часа всяка нощ," каза бившата участничка в Miss Universe преди конкурса. "Направихме това, защото вярвахме в почтеността на тази организация и в мисията, която ни казаха, че подкрепят," добави тя, изразявайки благодарност за готовността на Харфуч да се изкаже.

