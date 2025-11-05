Любопитно

Скандал на „Мис Вселена“: Директорът на конкурса в Тайланд изгони "Мис Мексико" от залата

Фатима предприела смел ход, за да защити себе си, след като – по нейните думи – директорът я е нарекъл „глупава“

5 ноември 2025, 12:04
Скандал на „Мис Вселена“: Директорът на конкурса в Тайланд изгони "Мис Мексико" от залата
Източник: Getty Images

П редставителката на Мексико, Фатима Бош, се оказа в центъра на неприятен инцидент, след като Нават Ицарагрисил – директор на организацията „Мис Вселена“ в Тайланд – според съобщенията е поискал от охраната да я изведе от събитие.

Пътят на Фатима към титлата „Мис Вселена“ пое неочакван обрат след този конфликт. Напрегнатата ситуация се случи по време на среща преди официалната церемония по връчване на пояса, когато всички участнички имаха възможност да разговарят с тайландския директор. По време на събитието Нават публично обвини мексиканската красавица в неподчинение.

Фатима предприела смел ход, за да защити себе си, след като – по нейните думи – директорът я е нарекъл „глупава“.

  • Конфронтацията

Разгорещеният спор, заснет на видео, започнал, докато Нават говорел за задълженията на участничките, включително за необходимостта да споделят преживяванията си от „Мис Вселена“ в социалните мрежи. Според него, Фатима отказала да заснеме видеоклип, предназначен да оцени ангажираността на публиката – дейност, която обаче не е официална част от състезанието.

По-късно Бош обясни, че е следвала указанията на организацията „Мис Вселена Мексико“, която я е посъветвала да не участва в конкретното гласуване, тъй като не е задължително изискване. Ситуацията ескалирала, когато тя станала, за да изрази позицията си, което накарало Нават да повика охраната с искане да бъде изведена. В знак на солидарност няколко участнички придружили „Мис Мексико“, докато тя напускала залата.

  • Изявлението на Фатима

Заедно с „Мис Ирак“, Фатима се обърна към медиите, за да осъди това, което определи като „унижение“. Сдържайки сълзите си, тя заяви: „Искам да кажа нещо на всички вас. Знаете, че вашата страна има цялото ми уважение. Аз наистина обичам Тайланд, уважавам всички и мисля, че сте прекрасни хора. Но това, което вашият директор току-що направи, не беше уважително.“

Разтърсена, но решителна, тя продължи:

„Той ме нарече глупава, защото има проблеми с организацията. Мисля, че е несправедливо. Аз съм тук и правя всичко както трябва, не притеснявам никого, просто се опитвам да бъда мила.“

„Той просто ме нападна и ми каза да млъкна, казвайки много неща. Мисля, че светът трябва да види това, защото ние сме овластени жени и тази платформа е за нашите гласове – никой не може да ни накара да млъкнем. Никой няма да ми направи това. Нямам проблем с никого тук. Всички имате моето уважение и обичам вашата страна, но начинът, по който се отнесе с мен без причина – само защото има проблеми – това не е правилно.“

  • Подкрепа от Мексико и света

След инцидента ¡HOLA! Américas разговаря с Джордж Фигероа – националния директор на „Мис Вселена Мексико“. Той изрази пълната си подкрепа към своята представителка:

„Това беше труден момент, но Фатима, със своята силна и вдъхновяваща личност, успя да обърне ситуацията и да остави глобален отпечатък.“

В демонстрация на сила и достойнство Фатима се обърна към камерите с вдъхновяващо послание:

„Надявам се, че всеки, който гледа – всяка жена – ще си спомни, че независимо колко голяма е мечтата ти или дали носиш корона, ако нещо ти отнема достойнството, трябва да си тръгнеш. Благодаря.“

Мексиканската кралица на красотата напусна мястото с високо вдигната глава, под аплодисментите на журналисти и свидетели. Много от участничките изразиха подкрепа, включително настоящата Мис Вселена Виктория Кяер Тейвиг, която заяви:

„Това е въпрос на права на жените. Много съжалявам. Трябва да направим повече. Всеки заслужава уважение. Не е правилно да се унижава друга жена – това е крайно неуважително.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raul Rocha (@raulrocha777)

  • Официална позиция

Малко след случката организацията „Мис Вселена“ публикува официално изявление в социалните си мрежи, с което потвърди своята отдаденост на принципите на уважение и безопасност:

„Заедно ние сме ангажирани с поддържането на най-високите стандарти за уважение, безопасност и почтеност за всички участници, служители и партньори.“

Източник: www.hola.com    
Фатима Бош Мис Мексико Мис Вселена Конфликт Нават Ицарагрисил Унижение
Последвайте ни

По темата

Българин арестуван при рекордна акция в Нидерландия - 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро

Българин арестуван при рекордна акция в Нидерландия - 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 17 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 16 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 13 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 18 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Да, пицата може да направи кожата ти по-красива - ето как!</p>

5 съставки в пицата, които могат да ви придадат неустоим блясък

Любопитно Преди 32 минути

От доматите и зехтина до босилека и ригана – някои от най-вкусните съставки в пицата крият тайни за здрава, хидратирана и сияйна кожа

Русия: Войските на САЩ в Карибско море засилват напрежението

Русия: Войските на САЩ в Карибско море засилват напрежението

Свят Преди 38 минути

"За среща между Путин и Тръмп е необходима щателна подготовка и министерствата на външните работи на двете страни се занимават с нейната съдържателна страна"

<p>Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик&nbsp;</p>

Делян Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик

България Преди 56 минути

"Ще ги разкривам докрай", каза Пеевски

COVID-19 увеличава сърдечния риск при деца, ваксината го намалява

COVID-19 увеличава сърдечния риск при деца, ваксината го намалява

Свят Преди 57 минути

Проучването е направено сред 14 милиона деца

Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията

Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията

Любопитно Преди 1 час

Малките навици нарушават чревния баланс, но има лесен начин да го възстановите!

<p>Пиян счетоводител уринира на паркинга на полицията в Пловдив</p>

Пиян счетоводител уринира на паркинга на полицията в Пловдив, глобиха го

България Преди 1 час

Направили му забележка и му поискали лична карта, а той ги нарекъл палячовци и боклуци.

.

Предлагат 20% увеличение на учителските заплати

България Преди 1 час

Колко получават преподавателите в чужбина

Денят на Бернайс 2025: Колко струва PR-ът?

Денят на Бернайс 2025: Колко струва PR-ът?

Любопитно Преди 1 час

Тазгодишното издание на форума, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), ще се състои на 20 ноември от 16:30 ч. в Planet Schwarz Tech Theater

Костадин Костадинов: Бюджетът е "катастрофален" и "изключително вреден"

Костадин Костадинов: Бюджетът е "катастрофален" и "изключително вреден"

България Преди 1 час

Костадинов посочи, че в Европейския съюз прагът на бедност е 1500 евро

Кой е Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк

Кой е Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк

Свят Преди 1 час

Зохран Мамдани е първият мюсюлманин, който застава начело на най-големия град в САЩ

"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

Свят Преди 1 час

По думите му, по този начин отново се насочва вниманието на хората в грешна посока

Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет

Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет

България Преди 1 час

В България този ден вече отдавна не е просто американска традиция – у нас кампаниите често продължават няколко дни, а някои търговци ги превръщат в „черен уикенд“ или дори „черен месец“

<p>Почина зам.-министърът на спорта Стоян Андонов</p>

Почина зам.-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов

България Преди 1 час

Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване

8 жилища пострадаха в Орел след атаки с дронове

8 жилища пострадаха в Орел след атаки с дронове

Свят Преди 2 часа

От руското министерство уточняват, че 11 дрона са били свалени над Воронежка област

Белгия свиква извънреден съвет - дронове предизвикаха хаос над летища и военни бази

Белгия свиква извънреден съвет - дронове предизвикаха хаос над летища и военни бази

Свят Преди 2 часа

Засега не е изяснено чии са дроновете, кой и откъде ги е управлявал

Президентът с вето: Зависимостта на МС от ДАНС за "Лукойл" е недопустима

Президентът с вето: Зависимостта на МС от ДАНС за "Лукойл" е недопустима

България Преди 2 часа

В Закона вече има уредена процедура по скрининг на чуждестранни инвестиции, които потенциално биха могли да застрашат националната сигурност

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Облачно с валежи в следващите дни

sinoptik.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg

Никола Цолов и Крисия - новата звездна двойка

Edna.bg

Дейвид Бекъм получи титлата „сър“, а Виктория вече е „лейди“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Edna.bg

Боримиров: Надявам се Левски и ЦСКА да дадат пример на останалите

Gong.bg

Цветомир Найденов: Не ни се падна Левски, жалко

Gong.bg

Работодателите бойкотираха Националния съвет за тристранно сътрудничество за Бюджет 2026

Nova.bg

Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Nova.bg