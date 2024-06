След като бе обвинен в хомофобия: Папа Франциск кани известни комици във Ватикана

П апа Франциск събира комици от цял свят, за да "отпразнува красотата на човешкото многообразие".

Новината за това дойде, след като той отново беше обвинен, че е използвал хомофобска обида, за която Ватиканът се извини само преди две седмици.

На 11 юни италианската информационна агенция ANSA съобщи, че 87-годишният папа е използвал обиден термин за гейовете, докато е разговарял с римски свещеници на среща при закрити врата, по информация на CNN и NBC News.

Според АНСА, която се позовава на неназовани източници, религиозният водач уж използвал дума на италиански, която се превежда като обиден термин за гейове, докато предлагал гейовете да бъдат приети в Църквата, но не непременно в семинариите, съобщават медиите.

Pope Francis Invites Famous Comedians to Vatican to Promote 'Love' as He’s Accused of Using Homophobic Slur Again

105 comedians from 15 countries have been invited to an audience with the pope on Friday, June 14#news pic.twitter.com/2gw7Ra3w7n