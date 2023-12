Снежна буря в Англия предизвика транспортен хаос, над 2500 души останаха без ток

С илен снеговалеж в Северна Англия принуди шофьорите да потърсят подслон или да прекарат нощта в колите си, и доведе до прекъсване на електрозахранването за повече от 2500 клиенти, съобщиха местни служители, цитирани от Асошиейтед прес.

Камиони заседнаха в снега, блокирайки магистрали, а шофьорите съобщиха, че са им били необходими часове, за да извършат кратки пътувания, докато други бяха принудени да намерят място за престой по маршрута си или в автомобилите си.

New England winter storm could snarl Monday morning commute, knock out power as heavy, wet snow piles up https://t.co/D16Rxm6GxD pic.twitter.com/zG6pW2ZSRU

"В момента наистина имаш чувството, че се разхождаш из Алпите или някой ски курорт", каза Харисън Уорд от района Лейк Дистрикт в Амбълсайд. "Щом няколко автомобила спрат, катастрофират или бъдат изоставени, тогава всичко спира", добави той.

Ант Брет каза, че е бил блокиран в колата си в продължение на 19 часа от събота следобед, докато е пътувал от Есекс до Къмбрия – пътуване, което е трябвало да отнеме малко повече от 5 часа.

Аварийно-спасителната служба на Къмбрия заяви, че е работила през цялата нощ, за да извади шофьорите от колите, затънали в дълбокия сняг. Полицейският инспектор на Къмбрия Анди Уилкинсън заяви, че бурята е била по-сериозна от прогнозираното и хората бяха призовани вчера да не пътуват до графството.

Училища, църкви и скаутска хижа бяха използвани за осигуряване на спешен подслон на блокираните пътници.

