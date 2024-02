Известна индийска актриса обяви и опроверга собствената си смърт в социалните мрежи

П убликация в социалните медии, в която се твърди, че индийска актриса е починала вследствие на рак на шийката на матката, и последващ видеоклип, в който се обявява, че тя е жива, предизвикаха яростен дебат за етичните норми, свързани с рекламните кампании в интернет.

Хакери мамят с фалшиви искания от властите

В петък официалният акаунт на Пунам Пандей в Instagram публикува изявление, в което се казва, че 32-годишната актриса "смело се е преборила с болестта" и е починала.

Мнозина се довериха на публикацията; новинарските агенции съобщиха новината за смъртта ѝ в рамките на няколко минути, а социалните медии бяха пълни с почит към актрисата.

Панди е играла в няколко филма, но се превърна в онлайн сензация заради противоречивите си постове и рекламни кампании. През 2011 г. актрисата казва, че ще се съблече гола, ако индийският отбор по крикет спечели Световната купа, макар че не се придържа към обещанието си

CHEAP PUBLICITY STUNT? : Model #PoonamPandey is alive. She claimed she did awareness using her "death"!!



Ab To iski Sach mein Mayyat Ho jayegi Kon Hi Isko condolences dega ?



#PoonamPandeyDeathpic.twitter.com/LfhpQjck8Z