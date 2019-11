Смъртоносен вирус се разпространява в Тихия океан

Т опенето на арктическите ледове ускорява разпространението на "тюленовата чума". Смъртоносният вирус е проникнал в акваторията на Тихия океан заедно с животните, които глобалното затопляне прогони от Гренландия.

Това става ясно от информация, публикувана от научното списание "Scientific Reports".

Дългосрочните наблюдения на огнища на чума сред тюлените и други обитатели на Арктика и околните региони показаха, че тази епидемия е пряко свързана с ускореното топене на морски лед край бреговете на Русия и Канада.

Ледовете намаляват и това дава възможност на вируса и на другите патогенни заболявани да се разпространяват.

Откритието показва, че трябва спешно да се открие пътят, по който тази чума се разпространява и кои видове животни биха били засегнати от заразата, подчертава екологът от Калифорнийския университет Елизабет ван Уормър.

Арктика и Антарктида заедно с планинските ледници остават сред най-уязвимите региони в света – жертва на глобалното затопляне. През последните години средногодишните температури там се повишиха с 6-7 градуса. По-нататъшното топене на ледовете ще доведе до сериозни промени в кръговрата на теченията и до необратими промени в климата на Земята.

Could reductions in Arctic sea ice have introduced marine mammal disease in the North Pacific? In this just published paper, VanWormer & co look at phocine distemper virus infections over 15 year time series, plus movement data from seals and sea otters. https://t.co/D2AI1udk5u pic.twitter.com/JGfNzCwWca