Г рупа турски учени са идентифицирали четири редки вируса в Турция, които причиняват хеморагична треска и водят до смърт поради бъбречна недостатъчност, пише "Daily Sabah".

Екип от катедрата по биология на университета "Бюлент Есевит", ръководен от професор Мехмет Али Йоктем от катедрата по медицинска вирусология на университета "Докуз Ейлюл", е провел проучвания за видове хантавирус, които се развиват при гризачи и малки бозайници в Турция, и четири конкретни подвида, които могат да причинят човешки заболявания.

